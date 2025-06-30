Геймдиректор Borderlands 4 провел опрос об эксклюзивности для Steam и Epic Games Store

Руководитель Gearbox Software Рэнди Питчфорд (Randy Pitchford) выпустил опрос, в котором попросил игроков ответить на вопрос, как они относятся к тому, чтобы игры, как Borderlands 4, становились эксклюзивами таких магазинов, как Epic Games Store и Steam. Он попросил фанатов проголосовать в опросе о том, оформят ли они предзаказ Borderlands 4 на своей любимой платформе, если будут знать, что это повлияет на решение об эксклюзивности

Из почти 10 000 проголосовавших человек 53% ответили, что, зная об этом, они сделают предзаказ в Steam, тогда как 37,8% сказали, что нет, они не будут делать предзаказ в Steam. Число пользователей EGS значительно меньше: 2,7% ответили «да» и 5,6% - «нет». Судя по всему, пользователей Steam не слишком волнует идея о том, что игры могут стать эксклюзивом для Steam, но есть и волевое меньшинство, проголосовавшее против такой идеи.

Вероятно, что основная часть продаж Borderlands 4 на ПК придется на Steam, учитывая, что эта платформа является доминирующей. Тем не менее, подобные опросы могут повлиять на будущие игры, и понятно, что при принятии таких решений руководство компании анализирует их успех на разных платформах.

Правда, пока не стоит беспокоиться по этому поводу - Borderlands 4 выйдет одновременно в Steam и EGS, а также на Xbox и PS5 12 сентября.