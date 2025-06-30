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Borderlands 4 12.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.3 205 оценок

Геймдиректор Borderlands 4 провел опрос об эксклюзивности для Steam и Epic Games Store

Gruz_ Gruz_

Руководитель Gearbox Software Рэнди Питчфорд (Randy Pitchford) выпустил опрос, в котором попросил игроков ответить на вопрос, как они относятся к тому, чтобы игры, как Borderlands 4, становились эксклюзивами таких магазинов, как Epic Games Store и Steam. Он попросил фанатов проголосовать в опросе о том, оформят ли они предзаказ Borderlands 4 на своей любимой платформе, если будут знать, что это повлияет на решение об эксклюзивности

Из почти 10 000 проголосовавших человек 53% ответили, что, зная об этом, они сделают предзаказ в Steam, тогда как 37,8% сказали, что нет, они не будут делать предзаказ в Steam. Число пользователей EGS значительно меньше: 2,7% ответили «да» и 5,6% - «нет». Судя по всему, пользователей Steam не слишком волнует идея о том, что игры могут стать эксклюзивом для Steam, но есть и волевое меньшинство, проголосовавшее против такой идеи.

Вероятно, что основная часть продаж Borderlands 4 на ПК придется на Steam, учитывая, что эта платформа является доминирующей. Тем не менее, подобные опросы могут повлиять на будущие игры, и понятно, что при принятии таких решений руководство компании анализирует их успех на разных платформах.

Правда, пока не стоит беспокоиться по этому поводу - Borderlands 4 выйдет одновременно в Steam и EGS, а также на Xbox и PS5 12 сентября.

10
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
AlexFoRestor

Зачем заниматься этой ерундой, создавая псевдоценность игре путём ограничения количества способов её купить? Даже гипотетически. Создал опрос, значит не исключено, что прогревает.

10
Vinzed

Он просто мечтает вернуться на 6 лет назад, когда ЕГС заплатил 150 миллионов бачей за эксклюзив, что с лихвой окупило саму разработку игры

5
jax baron Vinzed

так отдай эпикам - пусть раздают - в чём проблема - да они не против.

Neko-Aheron

он дурак ?

3
Rey4rtRO

Ты только сейчас понял?

4
Neko-Aheron Rey4rtRO

Нет, но каждая его идея/пост тупее предыдущей…

2
jax baron Neko-Aheron

и с каждым разом задаётся вопросом а что с игрой? что он аж прям так жопу рвёт.

-zotik-

А где выбор

No borderlands 4?

3
Пользователь ВКонтакте

Какая же ущербная пикча с этими слоновьими штанами // Чёрный Пласч

2
maximus388

Основная часть продаж придется на консоли, ваш кэп.
Где она выйдет на пк не так и важно, Borderlands3 временная эксклюзивность в ЕГС никак не помешала. Стартовые цифры были приличными, плюс меньшая комиссия сервиса и аванс.
Фанатская база у франшизы огромная. Если получится стоящее продолжение, купят в любом случае на любой площадке, то ли на старте, то ли позднее.
Но, думается, из-за ряда негативных реакций и общего фона рисковать не стали, поэтому релиз одновременно везде.
Опрос ни о чем, секрет Полишинеля, выглядит как обычный способ привлечения внимания.

2
jax baron

"Вероятно, что основная часть продаж Borderlands 4 на ПК придется на Steam, учитывая, что эта платформа является доминирующей" - видимо с учётом опроса - консольщики в это раз минус, и пичфорд каждый день хайпиться да только в ногу себе стреляя и остановиться не может - значит не всё так хорошо.

Liaschim
Borderlands3 временная эксклюзивность в ЕГС никак не помешала.

Потеря трети продаж по сравнению со второй частью - не помешала? Не говоря уже о том, что рынок сейчас куда больше, чем в 2012.

jax baron

чё то он со своей бордой вообще угомониться не может хотя бы на неделю.

1
Liaschim

Он так говорит, словно Гейб ему как эпики будет отстёгивать деньги за эксклюзивность. В итоге-то и оказалось, что все эксклюзивы эпика были весьма посредственными и, видимо, боялись за свои продажи.

1
sa1958

Ну и ладно.