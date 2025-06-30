Геймдиректор Borderlands 4 провел опрос об эксклюзивности для Steam и Epic Games Store

Руководитель Gearbox Software Рэнди Питчфорд (Randy Pitchford) выпустил опрос, в котором попросил игроков ответить на вопрос, как они относятся к тому, чтобы игры, как Borderlands 4, становились эксклюзивами таких магазинов, как Epic Games Store и Steam. Он попросил фанатов проголосовать в опросе о том, оформят ли они предзаказ Borderlands 4 на своей любимой платформе, если будут знать, что это повлияет на решение об эксклюзивности
Из почти 10 000 проголосовавших человек 53% ответили, что, зная об этом, они сделают предзаказ в Steam, тогда как 37,8% сказали, что нет, они не будут делать предзаказ в Steam. Число пользователей EGS значительно меньше: 2,7% ответили «да» и 5,6% - «нет». Судя по всему, пользователей Steam не слишком волнует идея о том, что игры могут стать эксклюзивом для Steam, но есть и волевое меньшинство, проголосовавшее против такой идеи.
Вероятно, что основная часть продаж Borderlands 4 на ПК придется на Steam, учитывая, что эта платформа является доминирующей. Тем не менее, подобные опросы могут повлиять на будущие игры, и понятно, что при принятии таких решений руководство компании анализирует их успех на разных платформах.
Правда, пока не стоит беспокоиться по этому поводу - Borderlands 4 выйдет одновременно в Steam и EGS, а также на Xbox и PS5 12 сентября.
Зачем заниматься этой ерундой, создавая псевдоценность игре путём ограничения количества способов её купить? Даже гипотетически. Создал опрос, значит не исключено, что прогревает.
Он просто мечтает вернуться на 6 лет назад, когда ЕГС заплатил 150 миллионов бачей за эксклюзив, что с лихвой окупило саму разработку игры
так отдай эпикам - пусть раздают - в чём проблема - да они не против.
он дурак ?
Ты только сейчас понял?
Нет, но каждая его идея/пост тупее предыдущей…
и с каждым разом задаётся вопросом а что с игрой? что он аж прям так жопу рвёт.
А где выбор
No borderlands 4?
Какая же ущербная пикча с этими слоновьими штанами // Чёрный Пласч
Основная часть продаж придется на консоли, ваш кэп.
Где она выйдет на пк не так и важно, Borderlands3 временная эксклюзивность в ЕГС никак не помешала. Стартовые цифры были приличными, плюс меньшая комиссия сервиса и аванс.
Фанатская база у франшизы огромная. Если получится стоящее продолжение, купят в любом случае на любой площадке, то ли на старте, то ли позднее.
Но, думается, из-за ряда негативных реакций и общего фона рисковать не стали, поэтому релиз одновременно везде.
Опрос ни о чем, секрет Полишинеля, выглядит как обычный способ привлечения внимания.
"Вероятно, что основная часть продаж Borderlands 4 на ПК придется на Steam, учитывая, что эта платформа является доминирующей" - видимо с учётом опроса - консольщики в это раз минус, и пичфорд каждый день хайпиться да только в ногу себе стреляя и остановиться не может - значит не всё так хорошо.
Потеря трети продаж по сравнению со второй частью - не помешала? Не говоря уже о том, что рынок сейчас куда больше, чем в 2012.
чё то он со своей бордой вообще угомониться не может хотя бы на неделю.
Он так говорит, словно Гейб ему как эпики будет отстёгивать деньги за эксклюзивность. В итоге-то и оказалось, что все эксклюзивы эпика были весьма посредственными и, видимо, боялись за свои продажи.
Ну и ладно.