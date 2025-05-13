Глава Gearbox назвал Nintendo Switch 2 "идеальной платформой" для Borderlands 4

Компания Nintendo выпустила новый ролик «Голос создателя», в котором обсуждается тема выхода Borderlands 4 на Nintendo Switch 2. В нем сотрудники Gearbox Рэнди Питчфорд (он также является генеральным директором компании) и Рэнди Варнелл рассказали о новой консоли и объяснили, как она повлияла на разработку игры.

Питчфорд с особым энтузиазмом отозвался о Nintendo Switch 2, заявив, что это «идеальная платформа» для Borderlands 4.

Обычно нам приходится портировать игру на ту или иную платформу, но в данном случае мы делаем Borderlands 4 непосредственно для Nintendo Switch 2. Думаю, когда вы поиграете в Borderlands 4 на Nintendo Switch 2, вы поймете, насколько идеально эта платформа подходит для Borderlands 4 и ее кооперативного опыта - все благодаря тому, что мы можем использовать платформу Nintendo Switch 2 для связи с друзьями и делиться с ними нашими игровыми сессиями.



Было здорово работать на Nintendo Switch 2, она очень мощная. Это невероятная по мощности машина в маленьком формате - для нас важно быть на «острие» графики и игрового процесса, а Nintendo Switch 2 позволяет это сделать. Мы не чувствуем, что сражаемся с консолью, а чувствуем, что консоль позволяет нам сделать лучшую версию Borderlands 4. Для разработчика игр это здорово.

Borderlands выйдет 12 сентября 2025 года на Xbox Series, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и PC.