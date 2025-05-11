Глава Gearbox объяснил почему в Borderlands 4 нет мини-карты

На недавней презентации Borderlands 4, где можно было увидеть гораздо больше геймплея игры, фанаты заметили одно существенное изменение. Теперь на экране нет мини-карты, которая присутствовала еще со времен Borderlands 2.
Поскольку студия уже заявила, что в Borderlands 4 будет поистине гигантский мир, самый большой во всей франшизе на данный момент, то многие раскритиковали принятое решение убрать эту функцию. Однако генеральный директор Рэнди Питчфорд заявил, что цель - «играть в игру, а не в карту», и попросил фанатов сначала самим поиграть, прежде чем судить.
Мы хотим, чтобы вы играли в игру, а не в карту. Поэтому мы взяли на себя смелость и потратили максимум усилий на создание системы с компасом, но при этом у вас по-прежнему есть большая карта, на которую можно смотреть. Она находится всего в одном клике от вас. И мы разместили на ней больше крутых вещей, чем когда-либо прежде. У нас даже есть навигационная система на основе ИИ, которая покажет вам на большой карте линию GPS, по которой стоит двигаться. Сначала поиграйте в игру и поймите, какой выбор мы сделали, и я думаю, вы сами все поймете, когда осознаете, насколько велик этот мир и что играть в игру в этом мире лучше, чем смотреть на карту.
По мнению Питчфорда, мини-карты не очень подходят для мира Borderlands 4. Из-за размеров карты многие цели будут располагаться в километрах, что лучше всего отображается с помощью экранного компаса.
Borderlands 4 выйдет 12 сентября для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Первый же мод который выйдет добавит карту обратно:) Если честно даже звучит как чушь, КОМПАС вместо мини карты, ОЧЕНЬ удобно(нет).
Может кто и добавит.
Что-то я не видел модов на миникарту для Скайрима или ККД2, например. Ай-яй-яй! А чё ж так?
Миникарта в Борде всегда была ущербная. Годилась только «на безрыбье». Если студия придумала наконец показывать путь удобнее, пусть будет.
сколько игр уже вышло с такой фигней - ни в одной нет мода на карту - экспедиция передаёт привет а уже с релиза не мало прошло
Держи https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/49490
И https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/135489
Правильно говорит, а то судя по экспедиции некоторые уже настолько играть разучились и играют в интерфейсы, что без подсказок не способны ни на какие самостоятельные действия и даже теряются в коридоре и требуют, чтобы было написано сколько лута в этом коридоре есть, сводя все к тупой зачистке, а потом обязательно жалуются, что игры скатились в тупую зачистку вопросиков
я не когда не говорил (в пример) и мне лучше чтоб всё с картой было (потомучто всё остальное придумки это - растягивания игры, пустой игры ) и даже в соулсы не играю (не из сложности с боссами, мне даже нравиться) - я не люблю когда иди туда не зная куда и нафиг зачем не понятно.
Ну да, ну да, это в первой части она не нужна была ибо там карты мелкие, а если мир будет очень большой, то будет крайне плохо без карты. К тому же весь интерфейс игры там обусловлен логически в виде модуля, но с какого-то хрена теперь в этом модуле теперь нет мини карты?
растягивания игры - чтоб доказать что игра стоит 80 длларов
Если бы сделали мини карту игра стоила бы все 90$
Что за бред он несёт, мини карта это очень полезная часть интерфейса, можно было сделать возможность отключения мини карты в настройках и кому она не нужна могут её отключить.
Так самое забавно что на это даже НИКТО не жаловался, мол зачем в этой игре миникарта(я про прошлые части). С чего они вообще решили что это хорошая идея заменить удобную карту на сранный КОМПАС(капитан передает привет).
И поэтому взяли за основу самый всратый по оптимизации и нихрена не пригодный для открытых миров UE5, который будет статеррить как последняя паскуда
Ну,как обычно.Мы забыли добавить мини карту,но вместо того что бы это признать это и добавить её мы лучше будем выдумывать тупые отговорки.
Компас конечно прикольно, но без мини-карты в городе можно заблудиться.
Терпеть не могу Бороду 3. Статтерила лютовски, что на 3090, что на 4090. Надеюсь, что с новым движком UE5 проблем не будет у меня на 5090. В других играх все идеально на данном движке. Но, если опять налажают в новой части, то это будет самая неоптимизированная игра тысячелетия🤷♂️ // Nvidia Power
так мир открытый они сделали ?
Ренди Питчворд и его "гениальные" идеи
блин они издеваются - нереально играть будет.