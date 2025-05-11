Глава Gearbox объяснил почему в Borderlands 4 нет мини-карты

На недавней презентации Borderlands 4, где можно было увидеть гораздо больше геймплея игры, фанаты заметили одно существенное изменение. Теперь на экране нет мини-карты, которая присутствовала еще со времен Borderlands 2.

Поскольку студия уже заявила, что в Borderlands 4 будет поистине гигантский мир, самый большой во всей франшизе на данный момент, то многие раскритиковали принятое решение убрать эту функцию. Однако генеральный директор Рэнди Питчфорд заявил, что цель - «играть в игру, а не в карту», и попросил фанатов сначала самим поиграть, прежде чем судить.

Мы хотим, чтобы вы играли в игру, а не в карту. Поэтому мы взяли на себя смелость и потратили максимум усилий на создание системы с компасом, но при этом у вас по-прежнему есть большая карта, на которую можно смотреть. Она находится всего в одном клике от вас. И мы разместили на ней больше крутых вещей, чем когда-либо прежде. У нас даже есть навигационная система на основе ИИ, которая покажет вам на большой карте линию GPS, по которой стоит двигаться. Сначала поиграйте в игру и поймите, какой выбор мы сделали, и я думаю, вы сами все поймете, когда осознаете, насколько велик этот мир и что играть в игру в этом мире лучше, чем смотреть на карту.

По мнению Питчфорда, мини-карты не очень подходят для мира Borderlands 4. Из-за размеров карты многие цели будут располагаться в километрах, что лучше всего отображается с помощью экранного компаса.

Borderlands 4 выйдет 12 сентября для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.