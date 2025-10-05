ЧАТ ИГРЫ
Borderlands 4 11.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.1 572 оценки

Глава Gearbox Рэнди Питчфорд неловко отреагировал на баг Borderlands 4, который мешает игрокам следовать его же совету

IKarasik IKarasik

Генеральный директор Gearbox Рэнди Питчфорд вновь оказался в центре внимания после того, как его собственная рекомендация по Borderlands 4 обернулась конфузом. Разработчик посоветовал фанатам объединяться в группы, чтобы обмениваться редкой добычей через систему Maurice’s Black Market — но оказалось, что из-за бага сделать это невозможно.

Проблему заметили пользователи, которые сообщили, что во время мультиплеера торговый автомат попросту недоступен. Когда Питчфорда об этом уведомили, тот смог ответить лишь коротко и с явным смущением:

«Ну, дерьмо» (“well, shit”).

Ранее Питчфорд активно общался с фанатами Borderlands 4 в X (Twitter), комментируя жалобы на производительность игры и даже советуя недовольным “просто оформить возврат в Steam”. При этом он нередко пытался давать технические советы игрокам напрямую, что порой приводило к неожиданным последствиям.

Несмотря на курьёз, в Gearbox уже подтвердили, что баг с торговыми автоматами известен и его исправление находится в работе.

13
11
Комментарии:  11
Vurdalak

Слушайте Ренди. Он фуфло не гонит.

4
Котян Сутоевич
«Ну, дерьмо» (“well, shit”).

Это когда он перед зеркалом встал?

4
TheNikolay00
«Ну, дерьмо»

Это то, которое ты навалил своим же языком

3
ant 36436

Разрулил двумя словами, вот это бобёр.

3
A E

ситуация когда директор в курсе всего присходящего и лично контролирует разработку

2
Mad_cloud

Это фиаско

2
SexualHarassmentPanda

ну кстати хорошая реакция ) Большинство бы на его месте принесли стандартные корпоративные извинения

1
igor lvov

Дурак и в Африке дурак! Приз "Самый тупой пиар в мире" - он точно заслужил! :))))

Павел Шишков

отберите уже у деда клавиатуру

Лидер Мур

легенда

