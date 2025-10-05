Глава Gearbox Рэнди Питчфорд неловко отреагировал на баг Borderlands 4, который мешает игрокам следовать его же совету

Генеральный директор Gearbox Рэнди Питчфорд вновь оказался в центре внимания после того, как его собственная рекомендация по Borderlands 4 обернулась конфузом. Разработчик посоветовал фанатам объединяться в группы, чтобы обмениваться редкой добычей через систему Maurice’s Black Market — но оказалось, что из-за бага сделать это невозможно.

Проблему заметили пользователи, которые сообщили, что во время мультиплеера торговый автомат попросту недоступен. Когда Питчфорда об этом уведомили, тот смог ответить лишь коротко и с явным смущением:

«Ну, дерьмо» (“well, shit”).

Ранее Питчфорд активно общался с фанатами Borderlands 4 в X (Twitter), комментируя жалобы на производительность игры и даже советуя недовольным “просто оформить возврат в Steam”. При этом он нередко пытался давать технические советы игрокам напрямую, что порой приводило к неожиданным последствиям.

Несмотря на курьёз, в Gearbox уже подтвердили, что баг с торговыми автоматами известен и его исправление находится в работе.