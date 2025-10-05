Глава Gearbox Рэнди Питчфорд неловко отреагировал на баг Borderlands 4, который мешает игрокам следовать его же совету

Генеральный директор Gearbox Рэнди Питчфорд вновь оказался в центре внимания после того, как его собственная рекомендация по Borderlands 4 обернулась конфузом. Разработчик посоветовал фанатам объединяться в группы, чтобы обмениваться редкой добычей через систему Maurice’s Black Market — но оказалось, что из-за бага сделать это невозможно.
Проблему заметили пользователи, которые сообщили, что во время мультиплеера торговый автомат попросту недоступен. Когда Питчфорда об этом уведомили, тот смог ответить лишь коротко и с явным смущением:
«Ну, дерьмо» (“well, shit”).
Ранее Питчфорд активно общался с фанатами Borderlands 4 в X (Twitter), комментируя жалобы на производительность игры и даже советуя недовольным “просто оформить возврат в Steam”. При этом он нередко пытался давать технические советы игрокам напрямую, что порой приводило к неожиданным последствиям.
Несмотря на курьёз, в Gearbox уже подтвердили, что баг с торговыми автоматами известен и его исправление находится в работе.
Слушайте Ренди. Он фуфло не гонит.
Это когда он перед зеркалом встал?
Это то, которое ты навалил своим же языком
Разрулил двумя словами, вот это бобёр.
ситуация когда директор в курсе всего присходящего и лично контролирует разработку
Это фиаско
ну кстати хорошая реакция ) Большинство бы на его месте принесли стандартные корпоративные извинения
Дурак и в Африке дурак! Приз "Самый тупой пиар в мире" - он точно заслужил! :))))
отберите уже у деда клавиатуру
легенда