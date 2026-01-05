Глава Gearbox Рэнди Питчфорд о Винсе Зампелле: "Он умел радоваться и заражать этим других"

Глава Gearbox Software Рэнди Питчфорд опубликовал личное воспоминание о Винсе Зампелле — легендарном разработчике и одном из ключевых архитекторов современных шутеров от первого лица. По словам Питчфорда, Зампелла обладал редким качеством: он умел превращать даже рабочие моменты в источник живой, немного хулиганской радости.

Историю Питчфорду напомнила его жена Кристи. Она касалась визита режиссёра Элая Рота, работавшего над фильмом Borderlands. Перед началом съёмок Роту устроили подробную экскурсию по игре, чтобы познакомить его с механиками и атмосферой франшизы. Роль проводников взяли на себя Кристи Питчфорд и Винс Зампелла.

Однако вместо спокойного показа Зампелла начал устраивать небольшие розыгрыши. Он дожидался момента, когда Рот подходил слишком близко к взрывоопасным объектам, и активировал их, отправляя режиссёра в состояние Второго дыхания. Пока Рот пытался разобраться, что произошло, Кристи помогала ему вернуться в бой и продолжить осмотр.

Как вспоминает Питчфорд, стоило напряжению спасть, как всё повторялось снова. При этом со временем стало ясно, что Зампелла подшучивал не столько над самим Ротом, сколько над Кристи, которая искренне переживала и старалась провести максимально профессиональный и понятный тур по игре.

«Он создавал озорную радость именно таким образом», — отметил Питчфорд, добавив, что эта черта характера делала Зампеллу особенным человеком и коллегой.

Винс Зампелла погиб в декабре в результате автокатастрофы в Лос-Анджелесе. Его влияние на индустрию сложно переоценить: он стоял у истоков Call of Duty, Titanfall и современной Battlefield. Многие разработчики и руководители студий уже назвали его одной из ключевых фигур в истории жанра FPS, чьё наследие будет ощущаться ещё долгие годы.