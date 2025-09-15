Глава Gearbox Рэнди Питчфорд ответил на критику производительности Borderlands 4

Глава студии Gearbox Рэнди Питчфорд вступил в полемику с игроками, которые критикуют техническое состояние PC-версии Borderlands 4. В ответ на многочисленные жалобы на плохую оптимизацию, он сделал несколько резких заявлений в социальных сетях.



Столкнувшись с недовольством по поводу производительности, Питчфорд предложил критикам: Пожалуйста, создайте свой собственный движок и покажите нам, как это нужно делать. Мы станем вашими клиентами, когда вы это сделаете. Он добавил, что люди, которые занимаются этим сейчас, явно тупые, некомпетентные и явно не знают, что делают.



Комментарии руководителя Gearbox вызвали быструю и острую реакцию со стороны игрового сообщества. Один из пользователей ответил: Если не можешь в оптимизацию игры, тогда не бери $70. Плакса. Другой комментатор отметил, что Питчфорду следует научиться основам PR или уйти в отставку.



Позже Рэнди Питчфорд продолжил свою мысль, заявив, что лично у него все работает отлично, а в проблемах производительности виновны упертые 4К нытики с железом двух-трех летней давности. Он заключил, что игрокам не стоит пытаться играть с ультра-максимальными настройками в 4K, а следует опуститься в реальность разрешения 1440р.