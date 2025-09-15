Глава Gearbox Рэнди Питчфорд ответил на критику производительности Borderlands 4

Глава студии Gearbox Рэнди Питчфорд вступил в полемику с игроками, которые критикуют техническое состояние PC-версии Borderlands 4. В ответ на многочисленные жалобы на плохую оптимизацию, он сделал несколько резких заявлений в социальных сетях.
Столкнувшись с недовольством по поводу производительности, Питчфорд предложил критикам: Пожалуйста, создайте свой собственный движок и покажите нам, как это нужно делать. Мы станем вашими клиентами, когда вы это сделаете. Он добавил, что люди, которые занимаются этим сейчас, явно тупые, некомпетентные и явно не знают, что делают.
Комментарии руководителя Gearbox вызвали быструю и острую реакцию со стороны игрового сообщества. Один из пользователей ответил: Если не можешь в оптимизацию игры, тогда не бери $70. Плакса. Другой комментатор отметил, что Питчфорду следует научиться основам PR или уйти в отставку.
Позже Рэнди Питчфорд продолжил свою мысль, заявив, что лично у него все работает отлично, а в проблемах производительности виновны упертые 4К нытики с железом двух-трех летней давности. Он заключил, что игрокам не стоит пытаться играть с ультра-максимальными настройками в 4K, а следует опуститься в реальность разрешения 1440р.
По делу сказал
Все правильно сказал. Посмотрел бы я на них, когда бы выпустили еще хуже и их бы тоже захейтили. А так по сути нормальная то оптимизация у 4 части, не для ведер с GTX 1650 игра
ну в 1080 ещё согласен, можно пожировать прям) но вот в 2к уже не все потянут, даже карточки уровня RX5700 и RTX3060-3070 проседают без танцев с настройками
Сейчас просто разрешения обогнали возможности видеокарт, поэтому на данный момент лучший вариант играть в 1080 во все новые игры
А я предлагаю сидеть на любом ПК с любым железом и никогда в это на*уй не играть.
факт.
Самокритично )
5090, летает, как жигуль без мотора
Пхахахаха
Ренди ультра хорош. Мой герой.
Ссыт ГЕЙмерам на лица, а те несут ему денежки. В одном только Стиме пиковый онлайн 300к+
Он про нативные 1440р ? :)
а что мешало сидеть на анриле 4 - там тем более есть уже последняя версия и можно было выжать всё из двигла.
млять киньте жалобу там где он вякает его блокнут и всё - чё все терпят?
ГЕЙмеры любят терпеть, причем за это ещё и деньги платят
Ахахахахахахха. Бля, не, я конечно тоже считаю, что обновлять ПК надо раз в года 2-3 стабильно, но какой-же пuздeц делать такие заявления от главы кампании.
Это как со Старфилд было.
"Просто, ну, это... Купите ну, новое железо тип. "
Просто прикол в том, что визуально, графически, игра не сильно далеко ушла от 3й части.
Где-то тени мб получе, дальность прорисовки, но никакого ВАУ прорыва явно нет. )