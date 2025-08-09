Глава Take-Two: Borderlands 4 будет стоить $70, так как "ценность важнее цены"

Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник (Strauss Zelnick) обяснил, что Borderlands 4 будет стоить $70 вместо $80, что позволит игрокам получить больше, чем они заплатили. Касательно цены на GTA 6, он не стал вдаваться в подробности, сославшись на переменную ценовую политику в игровой индустрии.
Мы подходим к делу немного иначе, чем другие. Мы убеждены, что на впечатления потребителей влияет не только сам продукт, но и то, какую цену они за него платят. Наша цель — превзойти их ожидания. Много лет мы стремимся создавать лучшие в мире развлекательные продукты и предлагать больше контента по той же цене. Мы считаем, что в целом мы поступаем правильно.
Ранее генеральный директор Gearbox Software Рэнди Питчфорд (Randy Pitchford) подвергся критике, заявив, что «настоящие фанаты» заплатят любые деньги независимо от цены. Впоследствии он принес извинения, заявив, что его слова были неправильно истолкованы.
Borderlands 4 выйдет 12 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series, а на Switch 2 — 3 октября.
за мультяшку не играл не в одну часть и несобираюсь мультяшность призераю
а готтёлок любишь, презиратель?
Обожаю синдром взрослого гетеросексуального дядьки у графодрочеров.
Всё что "нЕ кАк В жИзЗнИиИ" для них это детское, бабское и вообще видимо гейское.
Мой батя обожал играть в субнатику и во вторую борду, и ничё, в принцессу наряжаться не начал.
Перестаньте быть такими напыщенными индюками.
Мужики с цеха запишут в femбои, насильно заставят надеть юбку с чулками, а после будут пытаться повысить демографию, вот и вся причина тряски)
Что то как то тихо тут, игры скоро вообще перестанут иметь значение, когда введут паспортный контроль для входа в любую игру, народ еще не прочекал что будет)
народ не прочекал что ты прокукарекал
Игра будет стоить не 200 ,а 100 баксов ,а значит игроки получат относительно больше
Хороший ход ,возьму на заметку
Хорошо, что у меня нет стремления быть первонахом и "на волне". Подожду пару лет и возьму делюкс за 30 долларов
Главное прожить эти пару лет :)
Хм мафия 50$ а новая бордерка 70$ как странно получается.
Семья - ценнее, чем геноцид 96% населения в Борде.
Стоит получить по жопе и резко ценности становятся выше денег xD
Ну-ну, верим.
Это как в рекламе, где несуществующую цену в 100 долларов зачеркнули и написали 70 долларов, типа "скидка" или "победа" фанатов?
Рэнди Питчфорда опрокинули получается. Но всё равно, 70$ лишь за базовое издание, поэтому он свой навар получит. Так как BL без DLC - лишь часть контента
я вот думаю что лучше купить мафию на 8ч+кронос(играем за бабу в стремном шлеме) или борду 4 супер издание на долгое время?
ага, 7к гейминг ТОЛЬКО ЗА ДЕМКУ, ендгейм с повышением капа уровней 50+ докупайте отдельно
Один хрен кто хочет весь контент, будет платить больше. А без DLC наверное и уровень персонажа урежут. А потом они ещё Season pass 2 выпустят.😂
супер 7100р