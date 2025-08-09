Глава Take-Two: Borderlands 4 будет стоить $70, так как "ценность важнее цены"

Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник (Strauss Zelnick) обяснил, что Borderlands 4 будет стоить $70 вместо $80, что позволит игрокам получить больше, чем они заплатили. Касательно цены на GTA 6, он не стал вдаваться в подробности, сославшись на переменную ценовую политику в игровой индустрии.

Мы подходим к делу немного иначе, чем другие. Мы убеждены, что на впечатления потребителей влияет не только сам продукт, но и то, какую цену они за него платят. Наша цель — превзойти их ожидания. Много лет мы стремимся создавать лучшие в мире развлекательные продукты и предлагать больше контента по той же цене. Мы считаем, что в целом мы поступаем правильно.

Ранее генеральный директор Gearbox Software Рэнди Питчфорд (Randy Pitchford) подвергся критике, заявив, что «настоящие фанаты» заплатят любые деньги независимо от цены. Впоследствии он принес извинения, заявив, что его слова были неправильно истолкованы.

Borderlands 4 выйдет 12 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series, а на Switch 2 — 3 октября.