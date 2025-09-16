Игроки Borderlands 4 сообщают о серьёзных проблемах с производительностью на PS5 и Xbox Series X/S

Borderlands 4, последняя игра в серии популярных лутер-шутеров от Gearbox Software, подверглась критике со стороны игроков на PlayStation 5 и Xbox Series X/S после многочисленных сообщений о серьёзных проблемах с производительностью. Хотя изначально критики дали игре положительные оценки, отзывы сообщества рисуют иную картину её текущего технического состояния, особенно во время длительных сессий или в эндгейме.
На Reddit несколько игроков описали резкие падения частоты кадров, из-за которых игровой процесс превращается в то, что один из пользователей назвал «слайд-шоу», при этом производительность падает до одного кадра в секунду. Многие считают, что проблема связана с утечкой памяти, которая усугубляется по мере увеличения продолжительности игры — обычно после одного-четырёх часов непрерывной игры. Другие указали на ошибку, связанную с перком персонажа Харлоу «Бешеная реакция» в сочетании с улучшением «Ядро демона», которое создаёт бесконечные эффекты статуса и в конечном итоге снижает производительность.
Игроки нашли временные обходные пути, такие как сохранение и выход в главное меню или полный перезапуск. Ситуация вызвала разочарование в сообществе. Некоторые игроки выразили разочарование тем, что крупный релиз потребует столь частых перезагрузок для корректной работы, в то время как другие критиковали Gearbox за то, что они не решили эти проблемы до запуска. в сети также появились саркастические комментарии: пользователи шутили о «секундах на кадр» вместо кадров в секунду и высмеивали ранние высказывания генерального директора Gearbox Рэнди Питчфорда о том, что игра разрабатывается для «премиального оборудования».
