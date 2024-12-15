Игроки раскритиковали Borderlands 4 за ужасный дизайн главных героев: "Это случайный набор ассетов с полки?"

В ходе мероприятия The Game Awards компания Gearbox представила первый полноценный трейлер Borderlands 4.
Он получил смешанные оценки игроков: разработчиков раскритиковали за блеклый дизайн персонажей и малое количество изменений относительно прошлой части - многие отметили, что с трудом отличили новую игру от третьей части.
Персонажей ругают за то, что они выглядят как набор завалявшихся ассетов в базе данных у разработчиков - даже враги, по мнению игроков, получились у Gearbox интереснее главных героев. Самые популярные комментарии под трейлером:
Я просто не понимаю, как у них есть действительно крутые концепции и дизайн, но затем они делают охотников за хранилищами похожими на случайных неигровых персонажей.
Честно говоря, было бы разумно перепроектировать охотников за хранилищами.
Враги выглядят намного круче. Охотники за хранилищами выглядят как второстепенные персонажи, которых можно встретить в случайном городе.
В Borderlands 2, без сомнения, были лучшие охотники за хранилищами в серии.
Это искатели Хранилища или случайные персонажи с полки ассетов?
Они наняли дизайнеров персонажей Concord для Искателей Хранилища? Они выглядят ужасно.
Знаете.....Учитывая, что дизайн врагов лучше....Могу ли я присоединиться к плохим парням, пожалуйста?
Borderlands 4 выйдет в 2025 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Если я 3 купил еще, но при этом игра очень спорная. ТО это просто конченный мусор и я забываю эту серию.
Будем дальше дрочиться 2 часть в коопе с разными модами.
Справа налево - лусио, рейн, сомбра и солдат. ИИ привет:)
4из4 черных... сколько из них представители ЛГБТ еще?)
Все? да)
Индус, азиатка, бородатый островитянин, и кучерявая негритянка!
Всё что нужно знать о грядущей игре ))
Хорошо, что игра от первого лица.
сильно воняет конкордом...
Короче, гайд для тех, кому нужно получить тонну негатива уже с утра!:
1. Заходим на ПГ.
2. Находим практически абсолютно ЛЮБУЮ новость об игре, за очень редким исключением подойдёт любая.
3. Листаем до блока комментов.
4. Готово! Литры желчи от юзеров считающих себя экспертами в любых вопросах о современных играх испортят вам настроение, заставят думать что все, за исключением разве что инди игр, недавно вышедшие проекты полная хрень и вообще играть не во что)
Это реально, это просто... я хз как это описать словами... Ну реально, под КАЖДОЙ, блин, новостью, под каждой! Вы, я хз, подумайте о жизни что-ли, попробуйте хотя бы разок отключить критиков и ПОИГРАТЬ в игру? Ну я не знаю, там, к психологу сходите, чайку попейте, расслабьтесь, с друзьями потусите. Вообще комп, или консоль, продайте нафиг, подарите кому-нибудь...