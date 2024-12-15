Игроки раскритиковали Borderlands 4 за ужасный дизайн главных героев: "Это случайный набор ассетов с полки?"

В ходе мероприятия The Game Awards компания Gearbox представила первый полноценный трейлер Borderlands 4.

Он получил смешанные оценки игроков: разработчиков раскритиковали за блеклый дизайн персонажей и малое количество изменений относительно прошлой части - многие отметили, что с трудом отличили новую игру от третьей части.

Персонажей ругают за то, что они выглядят как набор завалявшихся ассетов в базе данных у разработчиков - даже враги, по мнению игроков, получились у Gearbox интереснее главных героев. Самые популярные комментарии под трейлером:

Я просто не понимаю, как у них есть действительно крутые концепции и дизайн, но затем они делают охотников за хранилищами похожими на случайных неигровых персонажей.

Честно говоря, было бы разумно перепроектировать охотников за хранилищами.

Враги выглядят намного круче. Охотники за хранилищами выглядят как второстепенные персонажи, которых можно встретить в случайном городе.

В Borderlands 2, без сомнения, были лучшие охотники за хранилищами в серии.

Это искатели Хранилища или случайные персонажи с полки ассетов?

Они наняли дизайнеров персонажей Concord для Искателей Хранилища? Они выглядят ужасно.

Знаете.....Учитывая, что дизайн врагов лучше....Могу ли я присоединиться к плохим парням, пожалуйста?

Borderlands 4 выйдет в 2025 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.