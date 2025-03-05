Игроки раскритиковали создателя Borderlands за то, что он не умеет воспринимать критику

Генеральный директор Gearbox Рэнди Питчфорд вновь оказался в центре внимание, однако на этот раз это не связано с обсуждением скорого релиза ожидаемого лутер-шутера Borderlands 4, а из-за скандала в социальных сетях. Как оказалось, разработчик не готов воспринимать объективную критику от игрового сообщества. Питчфорд открыто выразил недовольство негативными комментариями, что вызвало волну обсуждений среди поклонников серии.

Все началось после публикации твита известного фаната Borderlands, который выразил сомнения по поводу новой части. Он отметил, что игра выглядит слишком похожей на Borderlands 3 и может столкнуться с проблемами из-за возможного сокращения маркетингового бюджета. Он также отметил, что игра «похожа на фильм», сославшись на провальный фильм Borderlands 2024 года, который разгромили зрители, критики и даже Уве Болл. Вместо диалога с сообществом Питчфорд заявил, что «не хочет видеть эту энергию» и намерен заблокировать пользователя, чтобы не подвергать себя лишнему стрессу. Позже он уточнил, что передумал и просто отключил уведомления от этого аккаунта.

Ситуация получила новый виток после того, как другой стример, Gothalion, призвал разработчика быть более открытым к критике и уважительно относиться к мнению давних поклонников франшизы. В ответ Питчфорд написал, что не считает данный комментарий конструктивным, назвав его «токсичным пессимизмом» и заявив, что разработчики буквально «убивают себя ради развлечения игроков».

Такое поведение вызвало неоднозначную реакцию. Одни пользователи поддержали Питчфорда, указывая на давление, с которым сталкиваются разработчики, другие же сочли его слова попыткой избежать конструктивного диалога и назвали его "плаксой". Многие напомнили, что это не первый случай, когда глава Gearbox проявляет излишнюю эмоциональность в соцсетях.

Borderlands 4 выходит 23 сентября 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Тем временем обсуждения вокруг игры продолжаются, игроки надеются, что разработчики все же учтут их пожелания и представят проект, способный оправдать их ожидания.