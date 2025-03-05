Игроки раскритиковали создателя Borderlands за то, что он не умеет воспринимать критику

Генеральный директор Gearbox Рэнди Питчфорд вновь оказался в центре внимание, однако на этот раз это не связано с обсуждением скорого релиза ожидаемого лутер-шутера Borderlands 4, а из-за скандала в социальных сетях. Как оказалось, разработчик не готов воспринимать объективную критику от игрового сообщества. Питчфорд открыто выразил недовольство негативными комментариями, что вызвало волну обсуждений среди поклонников серии.
Все началось после публикации твита известного фаната Borderlands, который выразил сомнения по поводу новой части. Он отметил, что игра выглядит слишком похожей на Borderlands 3 и может столкнуться с проблемами из-за возможного сокращения маркетингового бюджета. Он также отметил, что игра «похожа на фильм», сославшись на провальный фильм Borderlands 2024 года, который разгромили зрители, критики и даже Уве Болл. Вместо диалога с сообществом Питчфорд заявил, что «не хочет видеть эту энергию» и намерен заблокировать пользователя, чтобы не подвергать себя лишнему стрессу. Позже он уточнил, что передумал и просто отключил уведомления от этого аккаунта.
Ситуация получила новый виток после того, как другой стример, Gothalion, призвал разработчика быть более открытым к критике и уважительно относиться к мнению давних поклонников франшизы. В ответ Питчфорд написал, что не считает данный комментарий конструктивным, назвав его «токсичным пессимизмом» и заявив, что разработчики буквально «убивают себя ради развлечения игроков».
Такое поведение вызвало неоднозначную реакцию. Одни пользователи поддержали Питчфорда, указывая на давление, с которым сталкиваются разработчики, другие же сочли его слова попыткой избежать конструктивного диалога и назвали его "плаксой". Многие напомнили, что это не первый случай, когда глава Gearbox проявляет излишнюю эмоциональность в соцсетях.
Borderlands 4 выходит 23 сентября 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Тем временем обсуждения вокруг игры продолжаются, игроки надеются, что разработчики все же учтут их пожелания и представят проект, способный оправдать их ожидания.
"Я ради вашего досуга ЖИЗНЬЮ рискую!".
Ощущение что он это бесплатно делает...страдалец.
А я думал, что ради зарплат и бонусов...
Они же на работе, а не в своё личное время игру разрабатывают.
Может на этот раз игре и франшизе дадут умереть спокойно // Арсений Санько
Соя. Просто эталонная соя, блин... Понятно, почему серия скатилась.
Рэнди напрочь отбитый больной ублюдок,помянем 4 борду
Третья часть меня где то к середине полностью задушила и я её снес, четвертая видимо пройдет меня стороной.
Для меня Borderlands закончился на третьей части. Когда вышел New Tales from the Borderlands, я понял, куда катится серия и не ошибся.
я бы на месте Питчфорда задумался. более-менее нормальной была только только вторая борда. приличный сюжет, яркие персонажи, харизматичный злодей. третья часть с её тик-ток гангста злодеями уже попахивала кринжатиной. а последняя игра в серии, спинофф ответвление про тину в выдуманной игровой вселенной внутри борды - это один сплошной непрекращающийся испанский стыд. просто невозможно играть, смотря на эту невменяемую дичь. проблема в том, что есть юмор, а есть кривляния. в тине юмора просто нет.
Графика как в 3ке вообще нету разници как было между 2 и 3 трейлер блеклый искатели я вообще молчу где тут номерная часть непонятно
разработчики буквально «убивают себя ради развлечения игроков».
вместо "развлечения", он хотел сказать "денег"
С одной стороны, лишним воспринимать КОНСТРУКТИВНУЮ критику, точно не будет. С другой стороны, благодаря интернету, на каждый проект найдется десятки-сотни-тысячи критикующих. Некоторые по делу, некоторые чисто для разведения токсичности. И во всем этом болоте, разработчику может быть крайне затруднительно разбираться. Потому многие даже не пытаются. Особенно в нынешнее время, когда токсичность прям зашкаливает (да хоть здешние комментарии почитайте)
Конкретно по данной ситуации, не имея более полной информации о том, что писал человек изначально (на что и была реакция со стороны Питчфорда), особо сказать ничего не могу. Возможно там реально конструктив был и он повел себя некрасиво. А может это был токсичный пост, коих тысячи, но с небольшой долей конструктива, а может и вовсе не было конструктива, а разносят новость, мол было. Честно, мне лень проверять