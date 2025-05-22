Издатель BG3 считает "отвратительными" слова Питчфорда в адрес "настоящих фанатов" Borderlands

На этой неделе глава Gearbox Software Рэнди Питчфорд разозлил общественность, заявив, что истинные фанаты «найдут способ» купить грядущую Borderlands 4, пусть даже с ценником в $80. Речь Питчфорда мгновенно вызвала негативную реакцию в соцсетях и была расценена многими пользователями как оскорбительная.

Среди наиболее серьезных критических замечаний следует отметить критику Майкла Дауса, главы издательского отдела Larian Larian Studios, известной по хиту Baldur's Gate 3. По словам Дауса, поскольку инфляция - реальный фактор, говорить о том, что «истинные фанаты» должны найти способ заплатить, отвратительно.

Инфляция существует (например, мы выплачиваем сотрудникам надбавки в соответствии с инфляцией), и рост цен также вполне разумен, - ответил Даус, - но говорить, что «истинные фанаты найдут способ», отвратительно, поскольку это подразумевает, что ваша игра важнее с точки зрения базовых потребностей людей, чем, например, оплата ежедневного труда.

Доус опроверг утверждение о том, что любовь и поддержка франшизы должны измеряться тем, сколько вы платите:

Настоящие фанаты - это люди, которые любят и понимают то, что вы делаете, следят за вашим творчеством и увлекаются им вне зависимости от того, сколько они тратят

Отвечая на вопрос, согласится ли он, чтобы Baldur's Gate 3 продавалась за $80, Даус сказал, что даже если бы это было так:

мы, очевидно, не рекомендовали бы людям тратить на нее все свои сбережения, чтобы считаться "настоящими фанатами"

Дискуссия подчеркивает все более актуальную дилемму в индустрии: как сбалансировать растущие производственные затраты и доступность для потребителей, особенно в период глобальной экономической нестабильности. В любом случае, ни издатель 2K Games, ни материнская компания Take-Two не объявили, сколько будет стоить Borderlands 4.

Лучший сценарий: игра на самом деле все это время стоила $70, а Питчфорд заварил кашу из ничего. Иначе он просто сделал фанатов еще более враждебными по отношению к играм за $80, чем они уже были, так как $80 - это много.