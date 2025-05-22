Издатель BG3 считает "отвратительными" слова Питчфорда в адрес "настоящих фанатов" Borderlands

На этой неделе глава Gearbox Software Рэнди Питчфорд разозлил общественность, заявив, что истинные фанаты «найдут способ» купить грядущую Borderlands 4, пусть даже с ценником в $80. Речь Питчфорда мгновенно вызвала негативную реакцию в соцсетях и была расценена многими пользователями как оскорбительная.
Среди наиболее серьезных критических замечаний следует отметить критику Майкла Дауса, главы издательского отдела Larian Larian Studios, известной по хиту Baldur's Gate 3. По словам Дауса, поскольку инфляция - реальный фактор, говорить о том, что «истинные фанаты» должны найти способ заплатить, отвратительно.
Инфляция существует (например, мы выплачиваем сотрудникам надбавки в соответствии с инфляцией), и рост цен также вполне разумен, - ответил Даус, - но говорить, что «истинные фанаты найдут способ», отвратительно, поскольку это подразумевает, что ваша игра важнее с точки зрения базовых потребностей людей, чем, например, оплата ежедневного труда.
Доус опроверг утверждение о том, что любовь и поддержка франшизы должны измеряться тем, сколько вы платите:
Настоящие фанаты - это люди, которые любят и понимают то, что вы делаете, следят за вашим творчеством и увлекаются им вне зависимости от того, сколько они тратят
Отвечая на вопрос, согласится ли он, чтобы Baldur's Gate 3 продавалась за $80, Даус сказал, что даже если бы это было так:
мы, очевидно, не рекомендовали бы людям тратить на нее все свои сбережения, чтобы считаться "настоящими фанатами"
Дискуссия подчеркивает все более актуальную дилемму в индустрии: как сбалансировать растущие производственные затраты и доступность для потребителей, особенно в период глобальной экономической нестабильности. В любом случае, ни издатель 2K Games, ни материнская компания Take-Two не объявили, сколько будет стоить Borderlands 4.
Лучший сценарий: игра на самом деле все это время стоила $70, а Питчфорд заварил кашу из ничего. Иначе он просто сделал фанатов еще более враждебными по отношению к играм за $80, чем они уже были, так как $80 - это много.
Ну после этих слов много кто просто принципиально не купит эту игру. Хоть хочется что то хорошее как Борда 2, на деле же скорее всего эта часть будут соперником Concord
принципиально много кто не купит и сделает её топом продаж в первый же день, как всегда
Блин, это прекрасно. Вот бы ещё кто-нибудь что-то подобное сказал. Какие-нибудь CD Projekt RED или Дэниэль Варва, или создатели Clair Obscur: Expedition 33.
Приструнить богатеев и мировую элиту, которые разгоняют инфляцию в желании заработать больше, а в след за ними тянутся и другие, кто-то под предлогом "ну если он - то и я", а кто-то просто потому что вынужден из-за других вокруг.
Всем миром установить контроль за ценами и наценками, ввести жесткое наказание за попытки их нарушить.
Короче что-то типа "лучшей версии социализма", но конечно же нынешние капиталисты и барыги, которые при затратах в условные 10 единиц ставят цену не в 14-18, а в 30-50, они такого не позволят.
Пробовали уже в СССР не вышло
инфляция это неизбежный процесс при росте экономике
а возможно и в ком то будущем способ загнять людей на работу потому что если пока лежат в руках просто тают это стимул их постоянно зарабатватьи восполнять чтоб обладать сопостовимой попукупательной способностью с тем временем когда деньги имели большую покупательную спосбностить.
и инфляцию юольше разгоняют не богатеи а простые обыватели у которых остаются излищки денег после того как они удовлетворили свои минимальные потребности.
у супер богатых людей это деньги либо чисто умозрительные виртуальные илибо это те деньги которые просто не учавствуют в основном товаро обороте и какой то реальной экономике. типа есть парниковые газы которые делают парниковый эффект и крутятся в атмофере. а есть захороненный в полезных испкаемых углерод до востребования.
Так первый самолет тоже не взлетел... И что надо бросать все что не вышло с первого раза? Так бы люди все еще на ветках сидели, прячась от хищников.
Да сколько уж можно.
Разожрались, решили что на них свет клином сошелся... Забыли когда на энтузиазме работали... За чей счет Миллионы хер знает кому платят, вот ответ... За наш... // Евгений Шубин
Если бы этот клован, выпустивший повесточный кал в лице третьей Борды отдавал отчёт своим действиям, то очередную вариацию "не нравится - не играйте" из себя явно бы не выдавил, по-крайней мере публично.
Видимо, на пару с Ёсидой и Раксторами - хочет заранее подмахнуть барыгам, с каждым годом накручивающим ценники на игры всех платформ по всему миру, при пропорциональном ухудшении качества этих самых игр.
И так схвают типа.
я смотрю ему все решили на шиворот насрать?
возбухнул, будто БГ3 за доширак отдавали. Питчфорд по фактам разложил: нет денег на игру за 80 бачей – сидишь и не отсвечиваешь, в чем проблема-то. Какие ещё настоящие фанаты, если жаба душит за хобби? Это вам не предметы первой необходимости. Рыночек сам всё разрулит, а недовольные всегда найдутся.
80 бачей за проходной шутан? Чё ж там стоит то 6,5к деревянных? Даже фанат не купит игру за 80 бачей, если игра окажется калом
Уже успели записать в "проходной шутан" и "кал" ещё не вышедшую игру, ясно-понятно. кто там фанат, а кто нет, решат кошельком, а не нытьём в комментах.
Ну так купи 5 игр на 5 аккаунтов. Или слабо? Да я считаю борду проходной, ибо после первого прохождения не хочется идти на нг+ пару лет
А голова не треснет такое выдумывать? Если лично кому-то лень НГ+ катать, это не значит, что игра проходняк для всех. Для этого есть рынок, а не гениальные финансовые советы и вкусовщина.
22 миллиона копий продано у третьей части, он хочет сказать тут недостаточно прибыли, чтобы поднять зарплату сотрудникам? Это ещё не учитывая мерч, там процент тоже немалый. Просто кое-кто захотел сверхприбыли.