Как рождаются герои хаоса: разработчики Borderlands 4 раскрыли секреты создания Искателей Хранилища

Gearbox представила первое видео из новой серии Beyond the Borderlands, в котором команда рассказала о том, как создаются герои Borderlands 4. Эпизод получил название «Создание Искателей Хранилища» и проливает свет на рождение новых персонажей в грядущем кооперативном лутер-шутере.
По словам креативного директора Грэма Тимминса, Искатели Хранилища — это «авантюристы, наёмники, искатели славы», живущие по своим правилам. Они не боятся действовать жёстко и играют на грани добра и зла — ради богатства, власти или известности.
Процесс создания новых героев начинается с предложения идей внутри самой студии. Лин Джойс, управляющая по сюжету, поясняет: «Любой сотрудник Gearbox может внести предложение по новому Искателю. Мы играем в эту игру годами, и каждый из нас думает о том, кого бы хотел увидеть в ней. Мы отбираем лучшие идеи, часто комбинируем несколько в одну и только потом начинаем продумывать дизайн».
Арт-директор Адам Мэй подчёркивает, что внешний облик персонажа должен быть не просто стильным — он обязан отражать геймплей, способности и даже характер героя. Всё это — результат тесного сотрудничества дизайнеров, сценаристов и геймдев-команд.
Ник Терстон, ведущий геймдизайнер, кратко резюмирует философию студии: «Всё в Borderlands должно быть крутым. Герой, способности, пушки — если это не весело и не эффектно, значит, что-то пошло не так».
Borderlands 4 выйдет 12 сентября на PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2. Как и раньше, игру можно будет проходить в одиночку или в кооперативе с тремя друзьями. По словам главы Gearbox Рэнди Питчфорда, проект стал амбициознее и масштабнее своих предшественников, а цену на игру обещают объявить совсем скоро.
Уже со второй части эта безконечная дрочильня надоедает. Куда они лепят ещё одну часть? Это уже просто не интересно от слова совсем.
Извините, но я потрачу 80 баксов на более важные вещи… допусти куплю аниме фигурку
Самые всратые персонажи в истории серии. Напоминают второстепенных NPС. Но плебеям будет легче отождествлять себя с посредственностью, это факт.
ух, как ты ловко плебеев обосрал-то)) Кто ты, господин хороший? Правнук графа Толстого? Может из Вяземских или Голициных?