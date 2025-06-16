Как рождаются герои хаоса: разработчики Borderlands 4 раскрыли секреты создания Искателей Хранилища

Gearbox представила первое видео из новой серии Beyond the Borderlands, в котором команда рассказала о том, как создаются герои Borderlands 4. Эпизод получил название «Создание Искателей Хранилища» и проливает свет на рождение новых персонажей в грядущем кооперативном лутер-шутере.

По словам креативного директора Грэма Тимминса, Искатели Хранилища — это «авантюристы, наёмники, искатели славы», живущие по своим правилам. Они не боятся действовать жёстко и играют на грани добра и зла — ради богатства, власти или известности.

Процесс создания новых героев начинается с предложения идей внутри самой студии. Лин Джойс, управляющая по сюжету, поясняет: «Любой сотрудник Gearbox может внести предложение по новому Искателю. Мы играем в эту игру годами, и каждый из нас думает о том, кого бы хотел увидеть в ней. Мы отбираем лучшие идеи, часто комбинируем несколько в одну и только потом начинаем продумывать дизайн».

Арт-директор Адам Мэй подчёркивает, что внешний облик персонажа должен быть не просто стильным — он обязан отражать геймплей, способности и даже характер героя. Всё это — результат тесного сотрудничества дизайнеров, сценаристов и геймдев-команд.

Ник Терстон, ведущий геймдизайнер, кратко резюмирует философию студии: «Всё в Borderlands должно быть крутым. Герой, способности, пушки — если это не весело и не эффектно, значит, что-то пошло не так».

Borderlands 4 выйдет 12 сентября на PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2. Как и раньше, игру можно будет проходить в одиночку или в кооперативе с тремя друзьями. По словам главы Gearbox Рэнди Питчфорда, проект стал амбициознее и масштабнее своих предшественников, а цену на игру обещают объявить совсем скоро.