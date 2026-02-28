KiriGiri выпустила обновление взлома Denuvo в Borderlands 4 с помощью гипервизора и получил версию Beta 2.0, в котором было добавлено недавно вышедшее сюжетное DLC

Описание обновления:

Обновлён кряк до новой версии и добавлена поддержка нового DLC, Intel HV обновлён до последней версии, Denuvo + Symbiote + Steam

Borderlands 4 вышла осенью 2025 года и является одной из самых свежих взломанных игр с защитой Denuvо.