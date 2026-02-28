KiriGiri выпустила обновление взлома Denuvo в Borderlands 4 с помощью гипервизора и получил версию Beta 2.0, в котором было добавлено недавно вышедшее сюжетное DLC
Описание обновления:
Обновлён кряк до новой версии и добавлена поддержка нового DLC, Intel HV обновлён до последней версии, Denuvo + Symbiote + Steam
Borderlands 4 вышла осенью 2025 года и является одной из самых свежих взломанных игр с защитой Denuvо.
Про гипервизор. Уязвимость системы. Использование сторонних гипервизоров для «бесплатной» игры открывает доступ к вашему железу на самом низком уровне. Если во взломе есть вирус, он получит полный контроль над ПК, который невозможно будет обнаружить обычным антивирусом.
Пытаешься сэкономить 5к, теряешь свой ПК за 100к.
кто-то до сегодняшнего момента получил вирус?
А как ты теряешь ПК?
Или как в фильме "Крепкий орешек 4" Где хакеров после загрузки файлов, взрывали их ПК, вместе с ними.
Если что, есть переустановка виндовса.
Или ты всегда новый комп покупаешь?
Ну способ так себе, согласен, этот визор.
Многие про "Secure Boot" и не знали, пока батла новая, не начала про это писать. И тогда пошла возня про это.
У меня, на новом компе, вообще он был выкл. Включил когда в бетку играл в БФ. Ну так и оставил.
А до этого кучу лет и не знал про этот "Secure Boot" И если уже и перестанавливал винду, ну не по причине вирусов.
А то что компу уже ставало тяжело.
ахах, какой же стадный бред
Модераторы, удаляйте подобные посты. Введение в заблуждение. Любые подобные посты про взлом с гипервизором должны удаляться сразу же.
Почему?
И что для тебя еще сделать? Что бы тебе нравилось.
Чем этот способ плох, или он не работает?
Ни кто не заставляет этим способом пользоваться, вон оффактивашки есть.
Ну или покупай игры.
Они даже файлы эти не удаляют, хотя по правилам сайта кряки на пг запрещены с 2012 года
Так он сам продает,а тут бизнец накрылся.На завод чтоль идти?
Все новости про "взлом" дерьмувы с помощью гипервизора - это просто лютый кал и трэш, который хуже новостей о том, что какой-то "энтузиаст" сделал то-то и то...
я вот ща скачаю и попробую. Отпишусь, когда получится. Проведем эксперимент, если взломают или чето не так - я сообщу. Как-то похер, я не на секретной базе пахаю, у меня и п*здить-то нечего))
Толкни, когда запустишь.
Просто интересно.
Ля, опять школьники якобы трясутся за свою б.у. 1050 с авито и условный гиперпень, а на самом деле просто мозгов не хватает запустить гипервиз...
О повыскакивали бумерки с 2000х и не забыли взять
Красава.
Наконецто бомжи поиграют !
Ну я играю второй день бесплатно.Правда не знал что с двумя квартирами в Москве вдруг бомжом считаюсь))
воу воу, полегче, Пеннивайз, пару матрасов на теплотрассе не считаются квартирами
Ну ну))В Митино,рядом Мэдиссон жил,а остальное тебе лишнее знать.Завидуй дальше))
все норм ставится и играется тоже хотел резик 9 купить на стим а тут раз и суток не прошло как гипер выкинули и все норм играется
да видно доделывают - проблем всё меньше
Купил игру и не парюсь 😁 // Евгений Мосикеев
Как же этот бл@дский гиперненавизор уже затр@хал
Что активашки не продаются,неужели работать придется?
лол хорош - ну если честно рано ещё он на поток не поставлен
ну на Рутрекере уже стоят раздачи, идет грандиозный срач - "опасно или не опасно". Я не спец, но все эти страхи перед уязвимостями сильно преувеличен, по-моему. В Сети ничего не скроешь, будь случаи взлома, уже давно бы обнародовали. Другое дело, что это как серпом по яйцам бьет продавцам активашек и весь этот шум очень похож на заказуху. Я скорее поверю в жадность людей, чем в умышленный взлом. На крайний случай, выдерни сетевой шнур на время игры, потом откати блокировку. Когда-то так и приходилось играть, тема пройденная.
Уже тему закрыли для общения))Там продавцы офлайн активаций набежали под видом обычных юзверей многолетних но с первым сообщением.
Сейчас не те времена, что бы танцевать с бубном, да и люди давно не те, сейчас все привыкли, скачал, установил, запустил и играешь
Как там говорится
:D Ни когда не пользовался этими активашками, как то не нравится такой способ.
Та и визор пока не вызывает доверия.
Та и игры взломанные с дуньков не сильно нравятся.