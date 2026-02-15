KiriGiri взломал защиту Denuvo в Borderlands 4 с помощью гипервизора

Взломщик KiriGiri сообщил о том, что ему удалось взломать защиту Denuvo в Borderlands 4 с помощью гипервизора.
Осуществлен взлом версии игры 1.3.0-4459647. По его словам, защита в этой игре слегка отличалась от прочих релизов и помимо Denuvo включала в себя ещё и некую Symbiote. Однако конкретные подробности о том, что из себя представляет вторая защита не приводятся.
Borderlands 4 вышла осенью 2025 года и является одной из самых свежих взломанных игр с защитой Denuvо.
Это взломщица, хотя особо роли не играет.
У нее есть свой зарубежный сайт с ее взломами (подтвержден на кс-рин, поэтому доверенный), она давно взламывает более простые игры со стима, и делает иногда к ним онлайн- фиксы. Поэтому кое какой опыт у нее уже был раньше.
Только недавно как появился метод через Гипервизор (который проще чем просто ломать денуво), ей стало интересно и она начала пробовать его и у нее стало получаться
Емпресс?
Емпресс соскамилась)
Правильно! Нужно пополнять зеленый магазин.
// Вадим Васильев
Ну хоть кто-то актуальные игры ломает, а не как тот клоун который только старые ломает зато "правильно"