Borderlands 4 11.09.2025
Экшен, Ролевая, Шутер, От первого лица, Открытый мир, Научная фантастика , Кооператив
6.1 640 оценок

KiriGiri взломал защиту Denuvo в Borderlands 4 с помощью гипервизора

AceTheKing AceTheKing

Взломщик KiriGiri сообщил о том, что ему удалось взломать защиту Denuvo в Borderlands 4 с помощью гипервизора.

Осуществлен взлом версии игры 1.3.0-4459647. По его словам, защита в этой игре слегка отличалась от прочих релизов и помимо Denuvo включала в себя ещё и некую Symbiote. Однако конкретные подробности о том, что из себя представляет вторая защита не приводятся.

Borderlands 4 вышла осенью 2025 года и является одной из самых свежих взломанных игр с защитой Denuvо.

Комментарии:  6
RavenW89

Это взломщица, хотя особо роли не играет.
У нее есть свой зарубежный сайт с ее взломами (подтвержден на кс-рин, поэтому доверенный), она давно взламывает более простые игры со стима, и делает иногда к ним онлайн- фиксы. Поэтому кое какой опыт у нее уже был раньше.
Только недавно как появился метод через Гипервизор (который проще чем просто ломать денуво), ей стало интересно и она начала пробовать его и у нее стало получаться

LightheartedYalim

Емпресс?

Goodvini LightheartedYalim

Емпресс соскамилась)

Wolf_7491

Правильно! Нужно пополнять зеленый магазин.

Пользователь ВКонтакте

// Вадим Васильев

erkins007

Ну хоть кто-то актуальные игры ломает, а не как тот клоун который только старые ломает зато "правильно"