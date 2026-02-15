KiriGiri взломала защиту Denuvo в Borderlands 4 с помощью гипервизора

Взломщица KiriGiri сообщила о том, что ей удалось взломать защиту Denuvo в Borderlands 4 с помощью гипервизора.

Осуществлен взлом версии игры 1.3.0-4459647. По её словам, защита в этой игре слегка отличалась от прочих релизов и помимо Denuvo включала в себя ещё и античит Symbiote. Однако конкретные подробности о том, насколько сильно Symbiote осложнил взлом - не приводятся.

Borderlands 4 вышла осенью 2025 года и является одной из самых свежих взломанных игр с защитой Denuvо.