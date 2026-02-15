KiriGiri взломала защиту Denuvo в Borderlands 4 с помощью гипервизора

Взломщица KiriGiri сообщила о том, что ей удалось взломать защиту Denuvo в Borderlands 4 с помощью гипервизора.
Осуществлен взлом версии игры 1.3.0-4459647. По её словам, защита в этой игре слегка отличалась от прочих релизов и помимо Denuvo включала в себя ещё и античит Symbiote. Однако конкретные подробности о том, насколько сильно Symbiote осложнил взлом - не приводятся.
Borderlands 4 вышла осенью 2025 года и является одной из самых свежих взломанных игр с защитой Denuvо.
Ну хоть кто-то актуальные игры ломает, а не как тот клоун который только старые ломает зато "правильно"
С гипервизором, стоит заметить. А это уже не норм взлом. Я уж лучше уже куплю игру, или возьму офлайн активацию, чем буду ставить игру с гипервизором себе на пк
Вроде нет ни чего сложного.
Только что глянул видео что и как. И там не так все страшно.
Это как с бф5 все боялись, зайти в биос. И включить Secure Boot. Потому то не хотели зайти на пару минут в биос.
Ну способ да, не идеальный согласен. И вроде как только для амд. Не помню работает ли вроде на интеле.
так потомучто старье заканчивается, поэтому и стали переходить к новым.
Сначала было важно позакрывать старые игры, и получить на них опыт для новых
Это взломщица, хотя особо роли не играет.
У нее есть свой зарубежный сайт с ее взломами (подтвержден на кс-рин, поэтому доверенный), она давно взламывает более простые игры со стима, и делает иногда к ним онлайн- фиксы. Поэтому кое какой опыт у нее уже был раньше.
Только недавно как появился метод через Гипервизор (который проще чем просто ломать денуво), ей стало интересно и она начала пробовать его и у нее стало получаться
Емпресс?
Емпресс соскамилась)
И кто в эти помои будет играть ?) Это гомно помойное даже 5090 не вывозит )
Все вывозит, ее и 2070 вывезет
В 360р на низших
Не надо утрировать
Правильно! Нужно пополнять зеленый магазин.
Надо быть совсем отчаянным ждуном, чтобы качать какой-то мусорный, недоделанный взлом.
а в чем проблема арбузоголовый шизоид?
целлюлитный карлик что тогда тут забыл?
Интересно, начнут ли как то обновлять дуньку, что бы этот способ придушить.
Или это уже сложно сделать?
Я не против взлома.
Как сказал xatab
«Ну не у всех же есть деньги игры покупать. Есть дети, есть бедные семьи»
Ну если дуньку начнут встраивать в виндовс то могут и придушить
Лицемерие какое-то. Значит, надо воровать всё, на что не хватает денег, тем более, есть что-то важнее, чем игры, или просто за это почти не наказывают?
Сейчас придут адепты «пиратство - не воровство 🤡» и все тебе объяснят.
Иронично, кстати, что как только Эмпресс свалил(а/и) с позором из пиратского сообщества, то почти сразу после этого начали выходить взломы дэнюсвких игр как по конвейеру. 😂
Я думаю дело в то что раньше игры стоили адекватных денег и каждый мог себе купить игру , а когда ценники на игры взлетели то пиратство снова стало актуальным .( Я сужу только по играм для xbox , но думаю и для ПК ценники тоже взлетели)
ну как почти) прошла 2 года, за это время MKDEV нашли новый способ, 2 года его тренировали, выдали метод на Гипервизоре (плюс за эти годы сам гипервизор обновился по разному до нужного состояния), и тк он оказался проще, на его основе теперь другие кому интересно, пробуют сами делать "взлом"
И куда они взлетели? Как были $60, так и остались с редким исключением. А тот мусор, что взламывают, итак из скидок не вылазиют.
Эти защиты всё больше напоминают вирусы, даже название какое то странное Symbiote, больше похоже на название трояна чем защиты.
это новый античит, который 2К начали с этой игры использовать
Игруха копейки стоит в принципе, я даже по фулпрайсу взял самую полную версию, можно давно было купить, пройти и не заморачиваться со всякими корявыми взломами, к тому же к игре будут ещё патчи и длц
3-ю часть эти утырки так и не починили патчами,как вылетала при dx12 так и вылетает.
Не вылетает. Ещё весной 24 проходил, не было вылетов.
эм... а кому-то это гуано нужно?
Да, и игра так то норм
А что Сонники закончились?.
Шучу, ну красавчики. Игра хоть и не нравится, ну уже сдвиги есть..