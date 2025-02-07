Компания Take-Two Interactive назвала примерные сроки выхода Borderlands 4

Компания Take-Two Interactive, владелец издателя серии 2K, уточнила дату выхода Borderlands 4. Хотя точная дата пока не объявлена, стало известно, что игра по-прежнему запланирована на 2025 год, но выйдет позже GTA 6, чей релиз запланирован на осень 2025 года.

С момента анонса Borderlands 4 прошло почти два месяца, но новых трейлеров и деталей о дате выхода не появилось. Теперь, благодаря Take-Two, временной диапазон стал яснее: если GTA 6 выйдет в сентябре, то Borderlands 4 появится не раньше октября. Если же GTA 6 задержится до октября, то Borderlands 4 стоит ожидать не раньше ноября или даже декабря.

Релиз в декабре маловероятен, так как Take-Two редко выпускает крупные проекты в конце года. Тем не менее, в ближайшее время ожидается больше подробностей.

Borderlands 4 выйдет на PC, PS5, PS5 Pro, Xbox Series S и Xbox Series X.