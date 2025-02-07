Компания Take-Two Interactive назвала примерные сроки выхода Borderlands 4

Компания Take-Two Interactive, владелец издателя серии 2K, уточнила дату выхода Borderlands 4. Хотя точная дата пока не объявлена, стало известно, что игра по-прежнему запланирована на 2025 год, но выйдет позже GTA 6, чей релиз запланирован на осень 2025 года.
С момента анонса Borderlands 4 прошло почти два месяца, но новых трейлеров и деталей о дате выхода не появилось. Теперь, благодаря Take-Two, временной диапазон стал яснее: если GTA 6 выйдет в сентябре, то Borderlands 4 появится не раньше октября. Если же GTA 6 задержится до октября, то Borderlands 4 стоит ожидать не раньше ноября или даже декабря.
Релиз в декабре маловероятен, так как Take-Two редко выпускает крупные проекты в конце года. Тем не менее, в ближайшее время ожидается больше подробностей.
Borderlands 4 выйдет на PC, PS5, PS5 Pro, Xbox Series S и Xbox Series X.
КТО НИБУДТЬ им скажет что борда и гта разные жанры да там всё разное - чё трестись?
Я посмотрел фильм бордерлендс. Не советую.
Лилит старая, сюжет кал + нет сисек и жоп.
База американского, до Трампового мира :D
Gta VI этом году, понятно что крупные релизы других студий вероятно выйдет либо раньше либо следующем году январе
Я думаю калдерленс 4 не спасет от провала ничего. 3 часть была слишком плоха, и после кина и анонса уродливых хипстеров в качестве героев за которых тебе предстоит играть в 4 части- им поможет только чудо.
Скриньте.
А что, Borderlands 3 провалился по продажам? Типа люди не будут играть в лутер-шутер из-за сюжета и персонажей? Сомневаюсь.
Борда третья хоть и страдала проблемным главным злодеем и местами перетянутым сюжетом, но геймплейно это хорошая игра, лучше второй, хоть и со своими недостатками. Героев нам ещё не расскрыли тут или действительно те уродцы или как в Вондерлендс дадут сгенерировать внешность персонажа самому выбрав основной класс, что было бы забавно, но всё равно хочется нормальных запоминающихся персонажей (что третья Борда вполне и сделала, там вполне годные охотники за убежищами, аждый отличается от другого). В четвёртой Борде по моей логике, чтобы быть лучше третьей должны быть: хороший сюжет, запоминающийся глав гад, поменьше легендарок на квадратный метр, сбалансированный полуоткрытый мир (раз к этому уже всё и идёт), годный дополнительный контент и несколько рейд боссов, а то в третьей части они одно название.
Геймплейно она хорошая, да вот только сюжет там никакой и персонажи вызывают отвращение.
Если что, я BL3 купил в полной редакции. И сильно об этом пожалел.
если что всем плевать на сюжет в Бордерлендсе, никто нахер его там не ждет, в 1-2 части он был таким же калом, ну ты видимо избранный, игра которая создана для лутинга и коопа, в принципе должна игнорировать сюжет
Как она могла провалиться по продажам, если люди покупали ее по флешбекам двойки. И абсолютное большинство разочаровалось. На продажи сиквела влияет в основном предыдущая часть.
Не надо, пожалуйста // Илья Борисов
Цивa провалилась, теперь и Borderlands 4 на подходе... видимо, только мафия спасет этого издатель ))