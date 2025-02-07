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Borderlands 4 2025 г.
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.5 107 оценок

Компания Take-Two Interactive назвала примерные сроки выхода Borderlands 4

butcher69
Новости

Компания Take-Two Interactive, владелец издателя серии 2K, уточнила дату выхода Borderlands 4. Хотя точная дата пока не объявлена, стало известно, что игра по-прежнему запланирована на 2025 год, но выйдет позже GTA 6, чей релиз запланирован на осень 2025 года.

С момента анонса Borderlands 4 прошло почти два месяца, но новых трейлеров и деталей о дате выхода не появилось. Теперь, благодаря Take-Two, временной диапазон стал яснее: если GTA 6 выйдет в сентябре, то Borderlands 4 появится не раньше октября. Если же GTA 6 задержится до октября, то Borderlands 4 стоит ожидать не раньше ноября или даже декабря.

Релиз в декабре маловероятен, так как Take-Two редко выпускает крупные проекты в конце года. Тем не менее, в ближайшее время ожидается больше подробностей.

Borderlands 4 выйдет на PC, PS5, PS5 Pro, Xbox Series S и Xbox Series X.

9
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
jax baron

КТО НИБУДТЬ им скажет что борда и гта разные жанры да там всё разное - чё трестись?

4
вупсич пупсич

Я посмотрел фильм бордерлендс. Не советую.

Лилит старая, сюжет кал + нет сисек и жоп.

2
Max Rolens

База американского, до Трампового мира :D

2
User_200

Gta VI этом году, понятно что крупные релизы других студий вероятно выйдет либо раньше либо следующем году январе

1
Ясос Убибу

Я думаю калдерленс 4 не спасет от провала ничего. 3 часть была слишком плоха, и после кина и анонса уродливых хипстеров в качестве героев за которых тебе предстоит играть в 4 части- им поможет только чудо.

Скриньте.

-1
ZAUSA

А что, Borderlands 3 провалился по продажам? Типа люди не будут играть в лутер-шутер из-за сюжета и персонажей? Сомневаюсь.

4
TrustingDonald

Борда третья хоть и страдала проблемным главным злодеем и местами перетянутым сюжетом, но геймплейно это хорошая игра, лучше второй, хоть и со своими недостатками. Героев нам ещё не расскрыли тут или действительно те уродцы или как в Вондерлендс дадут сгенерировать внешность персонажа самому выбрав основной класс, что было бы забавно, но всё равно хочется нормальных запоминающихся персонажей (что третья Борда вполне и сделала, там вполне годные охотники за убежищами, аждый отличается от другого). В четвёртой Борде по моей логике, чтобы быть лучше третьей должны быть: хороший сюжет, запоминающийся глав гад, поменьше легендарок на квадратный метр, сбалансированный полуоткрытый мир (раз к этому уже всё и идёт), годный дополнительный контент и несколько рейд боссов, а то в третьей части они одно название.

2
Ahnx TrustingDonald

Геймплейно она хорошая, да вот только сюжет там никакой и персонажи вызывают отвращение.

Если что, я BL3 купил в полной редакции. И сильно об этом пожалел.

1
RickeyIMBA Ahnx

если что всем плевать на сюжет в Бордерлендсе, никто нахер его там не ждет, в 1-2 части он был таким же калом, ну ты видимо избранный, игра которая создана для лутинга и коопа, в принципе должна игнорировать сюжет

-1
Ясос Убибу ZAUSA

Как она могла провалиться по продажам, если люди покупали ее по флешбекам двойки. И абсолютное большинство разочаровалось. На продажи сиквела влияет в основном предыдущая часть.

0
Пользователь ВКонтакте

Не надо, пожалуйста // Илья Борисов

-2
Max Rolens

Цивa провалилась, теперь и Borderlands 4 на подходе... видимо, только мафия спасет этого издатель ))

-4