"Ладно, Рэнди, я куплю твою чертову игру": игроки в восторге от новой горячей героини Borderlands 4 и ее нарядов

10 сентября 2026 года Gearbox Software и 2K выпустили крупное обновление 1.10 для Borderlands 4, и новый играбельный персонаж Ловлесс мгновенно затмила собой весь остальной контент - но совсем не так, как рассчитывали разработчики.

Формально Ловлесс - это бывшая хакерша корпорации Anshin, ставшая ассасином и разделяющая сознание с собственным цифровым вирусом Wyrm, который может материализоваться в физическую форму и сражаться бок о бок с ней. Gearbox прямо позиционировала ее как "любовное письмо" фанатам архетипа ассасина в духе Zer0 из Borderlands 2, которого не хватало в четвертой части. Но настоящий взрыв произошел не на полях сражений, а в социальных сетях.

Дизайн и костюмы Ловлесс вызвали реакцию, которую в Gearbox, вероятно, не планировали - или планировали, но недооценили масштаб. Один из самых популярных комментов с фразой "Матерь Божья!" и изображением персонажа в сексуальном платье менее чем за сутки собрал более 15 тысяч лайков и 340 тысяч просмотров. В комментариях пишут:

Ладно, Рэнди, я куплю твою чертову игру.

Я, без шуток, купил игру из-за нее.

Забавно, как целое десятилетие в мире видеоигр было ужасным без всякой причины. Теперь мы снова на правильном пути.

Неужели это действительно Borderlands 4?

Потрясающий дизайн персонажей. Жаль, что игра ужасна.

Черт, ладно, пожалуй, попробую Borderlands 4.

Честно говоря, выглядит отлично, художники просто молодцы.

Похоже, Gearbox теряет слишком много денег, поэтому решили подкинуть приманку для озабоченных… и это сработало.

Фанаты отмечают, что Gearbox явно прислушалась к запросам на более привлекательных женских персонажей. Появились сравнения со Stellar Blade и комментарии в духе, что именно этого игроки и хотели. Фанаты уже обсуждают будущие косплеи и ждут еще больше откровенных скинов.

Судя по реакции сообщества, ставка на откровенный визуал сработала именно так, как и было задумано - или, возможно, даже лучше. Ловлесс стала одним из самых обсуждаемых добавлений в историю серии, и, что характерно, не столько благодаря геймплейному архетипу ассасина, сколько благодаря внешности. Gearbox, похоже, нашла формулу, которая заставляет людей покупать игру, даже если они сами признают это с иронией.