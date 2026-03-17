Borderlands 4 11.09.2025
Экшен, Ролевая, Шутер, От первого лица, Открытый мир, Научная фантастика , Кооператив
6 655 оценок

Мистика и револьверы: Borderlands 4 показала геймплейный трейлер нового героя C4SH

butcher69 butcher69

Студия Gearbox Software представила свежий геймплей Borderlands 4, в центре которого оказался новый персонаж — C4SH. Герой, известный как «Плут», станет одним из двух новых Охотников за Убежищами, которые появятся в игре в составе платных сюжетных дополнений.

C4SH будет доступен на всей планете Кайрос, и игроки смогут пройти за него основную кампанию или сразу отправиться в новый контент. Специальная опция позволит начать приключение с 13 уровня в локации «Шепчущий ледник».

Персонаж предлагает необычный стиль игры: он использует мистическую «Колоду Кананси» для заклинаний, сражается с двумя револьверами и призывает древние тотемы с помощью зачарованных костей.

Новый герой заметно расширяет вариативность геймплея и добавляет в серию ещё больше безумного разнообразия, за которое фанаты так любят Borderlands.

Hevin

О это же та самая игра как её там? Схавают и за 100 баксов.

6
Saint01

ну и дерьмо этот ваш Borderlands 4 ))