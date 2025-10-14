Несмотря на громкие заявления Питчфорда, Borderlands 4 уже продаётся со скидкой всего через месяц после релиза

Несмотря на заявление Рэнди Питчфорда, что Borderlands 4 не будет снижать цену «еще долго», на ПК в Steam игра уже продаётся со скидкой 20% — всего месяц после релиза в сентябре. Скидка распространяется на базовое издание, а также на Deluxe и Super Deluxe Edition, тогда как консольные версии пока остаются по полной цене.
На старте пиковый онлайн в Steam превысил 300 тысяч игроков, однако в последние недели он стабилизировался на уровне 40-60 тысяч, что, вероятно, и стало поводом для временной распродажи. Таким образом, тем, кто откладывал покупку, не придётся ждать зимней распродажи, чтобы присоединиться к лутер-шутеру и испытать новые приключения на Пандоре.
