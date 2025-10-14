ЧАТ ИГРЫ
Borderlands 4 11.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.1 589 оценок

Несмотря на громкие заявления Питчфорда, Borderlands 4 уже продаётся со скидкой всего через месяц после релиза

butcher69 butcher69

Несмотря на заявление Рэнди Питчфорда, что Borderlands 4 не будет снижать цену «еще долго», на ПК в Steam игра уже продаётся со скидкой 20% — всего месяц после релиза в сентябре. Скидка распространяется на базовое издание, а также на Deluxe и Super Deluxe Edition, тогда как консольные версии пока остаются по полной цене.

На старте пиковый онлайн в Steam превысил 300 тысяч игроков, однако в последние недели он стабилизировался на уровне 40-60 тысяч, что, вероятно, и стало поводом для временной распродажи. Таким образом, тем, кто откладывал покупку, не придётся ждать зимней распродажи, чтобы присоединиться к лутер-шутеру и испытать новые приключения на Пандоре.

NFiria
Raphtallia

Шел 3-ий год, клоуны все еще постят картинки с *ой*

HellowRainbow Raphtallia

Тебе, вон, клоунов, в реакциях накидали

MNM 777
vadimsalomatin
Pravdarub
Mazaxati
Рикочико

Апельсин? 🍊 🍊

prorock

Слишком Премиальная игра для слишком премиальных геймеров

Гамер132

Как и я и писал) только я ставил на 2 месяца, а прошел всего месяц. Что с епалом, мамонты? Скушали премиум-какашку?

ZAUSA

Нужно было "анально" заставлять игроков фармить, чтобы они тратили 10-20 часов только на то, чтобы выбить нужный предмет. Затем, с помощью этого предмета, они должны были 10-20 часов выбивать из босса предмет получше. После этого им предстояло ещё 10-20 часов убивать другого босса. И каждые несколько месяцев нужно было добавлять мини-DLC, повышая максимальный уровень, чтобы игроки начинали фармить всё с начала, желательно проходя новую игру +++++.

jax baron

включаешь трейлер от флинга...............

Sklip

Клоун обосрался.

Raphtallia

Хахаха... Жду 50% тогда подумаю.

jax baron

90 и точка

Fedaykin
Kokoprime1991 Fedaykin

Не , только так

Denis Kyokushin
На старте пиковый онлайн в Steam превысил 300 тысяч игроков, однако в последние недели он стабилизировался на уровне 40-60 тысяч, что, вероятно, и стало поводом для временной распродажи.

А возвратов сколько?

Kokoprime1991

Питчфорда- что с лицом? А как-же ТРУ ФАНАТЫ НАЙДУТ ДЕНЬГИ? По его логике, нужно реверсивную скидку делать, когда игра становиться дороже, ну ведь фАнаАТЫ найдут деньги-же ^_^ Через +- год= раздача в Epic ^_^

