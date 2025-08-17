Новое видео Borderlands 4 раскрывает дизайн Амона и эстетику рыцаря-кузнеца

Gearbox опубликовала новое видео грядущей Borderlands 4, в котором команда разработчиков обсуждает идею дизайна рыцаря-кузнеца Амона.

Если не очевидно, слово «кузница» играет важную роль в характере Амона, вплоть до его доспехов, подчёркивая, что он сам создаёт своё оружие (когда не бросает его направо и налево во врагов). Это также влияет на его эффекты, которые должны ощущаться «плотными и тяжёлыми», и на его силуэт, который описывается как «крепкий». Продолжая ассоциацию с формой, Gearbox описывает Амона как пятиугольник — пять столпов прочности.

Borderlands 4 выходит 12 сентября на Xbox Series X/S, PS5 и ПК (3 октября на Nintendo Switch 2).