Новое видео Borderlands 4 раскрывает дизайн Амона и эстетику рыцаря-кузнеца

Gearbox опубликовала новое видео грядущей Borderlands 4, в котором команда разработчиков обсуждает идею дизайна рыцаря-кузнеца Амона.
Если не очевидно, слово «кузница» играет важную роль в характере Амона, вплоть до его доспехов, подчёркивая, что он сам создаёт своё оружие (когда не бросает его направо и налево во врагов). Это также влияет на его эффекты, которые должны ощущаться «плотными и тяжёлыми», и на его силуэт, который описывается как «крепкий». Продолжая ассоциацию с формой, Gearbox описывает Амона как пятиугольник — пять столпов прочности.
Borderlands 4 выходит 12 сентября на Xbox Series X/S, PS5 и ПК (3 октября на Nintendo Switch 2).
Ну выглядит круто и интересно. Хотелось бы уже посмотреть билды персонажей и что там Гирбоксы в этот раз наворотили.
Когда же они в Бурде сделают нормальный графон, а не этот мультяшный.... // Nvidia Power
Сам то понял что написал? Это фишка всей серии игры как бы если что.