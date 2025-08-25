Новое видео Borderlands 4 раскрывает древо навыков и пассивные умения Харлоу

Gearbox Entertainment наконец-то представила четвёртого и последнего играбельного искателя Хранилища в Borderlands 4 — Харлоу, бывшую учёную с Маливанской планеты и члена семьи Труантов. В отличие от своих собратьев, она больше увлечена наукой, особенно взрывами врагов необычными способами. В новом видео дизайнер персонажей Томми Вестерман разбирает древо навыков Харлоу, начиная с «Космической гениальности».

Харлоу помешана на применении способности «Запутывание», и это древо навыков предлагает множество способов её применения: от «Личного наблюдения», дающего шанс на атаку в ближнем бою, до «Действия на расстоянии», которое распространяет другие недуги на запутавшихся врагов. «Ускоритель Хрома», стреляющий «диско-шаром смерти», относится к древу «Творческих взрывов». Используя улучшение «Звезда пустоты», он может замораживать врагов, но если вы хотите использовать его чаще, «Полевые исследования» — достойная альтернатива.

И наконец, есть «Лови момент», действие которого вращается вокруг «Нулевой точки». Использование «Странного притяжения» заставляет все пули рикошетить и поражать цели, находящиеся в стазисе, а «Падающие тела» позволяет поднять ещё одного врага в стазисе и автоматически ударить всех врагов по истечении времени действия.

Borderlands 4 выйдет 12 сентября на Xbox Series X/S, PS5 и ПК, а версия для Switch 2 выйдет 3 октября.