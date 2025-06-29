Новые подробности о системе лута в Borderlands 4 - фармить станет значительно проще

Появились новые подробности о возможной системе получения добычи в грядущей Borderlands 4. Грядущие изменения, по всей видимости, призваны сделать фарм конкретных предметов менее утомительным и более приятным для игроков.

В Borderlands 3 получение заветного легендарного предмета с босса зависело от двойной системы случайности. Сначала игра определяла, выпадет ли из босса вообще его уникальный пул добычи. Если игроку везло, запускался второй этап — случайный выбор одного предмета из этого пула. Таким образом, даже если пул выпадал, не было гарантии получения нужного оружия, что часто приводило к долгим и однообразным сессиям фарма.

В Borderlands 4 этот подход, судя по всему, будет пересмотрен. Вместо общего пула добычи, каждый уникальный предмет, закрепленный за боссом, получит свой собственный, независимый шанс выпадения. Это означает, что после победы над боссом игра будет проверять шанс выпадения для каждого такого предмета по отдельности. Теоретически, это позволит игрокам получить несколько или даже все уникальные предметы с одного убийства.

Сообщается, что эти детали стали известны после разговора с одним из ведущих разработчиков на фанатском мероприятии. Хотя это и не официальный анонс, такое изменение выглядит логичным шагом навстречу игрокам. Новая система устраняет один из самых раздражающих слоев случайности, делая процесс сбора экипировки более прозрачным и потенциально более вознаграждающим. Шанс получить желаемый предмет больше не будет размываться другими вещами из того же пула.