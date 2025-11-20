ЧАТ ИГРЫ
Borderlands 4 11.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.1 615 оценок

Новый баг в Borderlands 4 даст вашему персонажу огромную силу... но действовать нужно быстро

Gruz_ Gruz_

В Borderlands 4 нашли новый эксплойт, с помощью которого можно дублировать очки навыков. Тем самым игроки могут разблокировать все нужные навыки и создавать супер-билды, способные значительно разбалансировать игру.

По словам одного из создателей контента, для этого необходимо вложить определенное количество очков в конкретный навык, а затем использовать опцию «Отменить», чтобы удвоить количество возвращенных очков, повторив процедуру несколько раз для достижения максимального уровня силы.

Криэйтивный директор игры Грэм Тимминс написал, что команда Gearbox знает об этой «уязвимости» и работает над ее исправлением.

Как правило, новые обновления выходят по четвергам, поэтому, скорее всего, лазейку уберут либо в обновлении 20 ноября, либо 27 ноября. Желающим испытать на себе всю мощь этой лазейки стоит поспешить, пока ее не прикрыли.

Комментарии:  8
Комментарии:  8
нитгитлистер

аа мои глаза... что эти твари сделали с самой горячей милфой борды?

5
Magnusss
1
jax baron

да там и графон убили даже если сравнивать с 3 частью

1
ZAUSA
аа мои глаза... что эти твари сделали с самой горячей милфой борды?

Скоро эта "милфа" догонит ту, что в фильме, если уже не догнала.

1
BrightLazarus

Я В ЭТО НЕ ИГРАЮ ИГРА ДЛЯ ТИКТОКЕРОВ

2
Пользователь ВКонтакте

Зачем трусы через голову надевать, трейнеры для кого придумали? // Чёрный Пласч

ZAUSA
Зачем трусы через голову надевать, трейнеры для кого придумали?

Баг - это не читы, хотя такой можно к ним приравнять.

1
LeXXInc

