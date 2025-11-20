Новый баг в Borderlands 4 даст вашему персонажу огромную силу... но действовать нужно быстро

В Borderlands 4 нашли новый эксплойт, с помощью которого можно дублировать очки навыков. Тем самым игроки могут разблокировать все нужные навыки и создавать супер-билды, способные значительно разбалансировать игру.

По словам одного из создателей контента, для этого необходимо вложить определенное количество очков в конкретный навык, а затем использовать опцию «Отменить», чтобы удвоить количество возвращенных очков, повторив процедуру несколько раз для достижения максимального уровня силы.

Криэйтивный директор игры Грэм Тимминс написал, что команда Gearbox знает об этой «уязвимости» и работает над ее исправлением.

Как правило, новые обновления выходят по четвергам, поэтому, скорее всего, лазейку уберут либо в обновлении 20 ноября, либо 27 ноября. Желающим испытать на себе всю мощь этой лазейки стоит поспешить, пока ее не прикрыли.