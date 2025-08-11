Новый ролик Borderlands 4 раскрывает древа навыков Амона, вдохновлённые God of War

После недавней демонстрации боевых способностей Амона в Borderlands 4 — приёмов, наносящих большой урон и явно отсылающих к God of War, — Gearbox Entertainment опубликовала подробное описание трёх его отдельных древ навыков.

Первое, «Кибернетика», фокусируется на бросках оружия. Игроки могут метать два топора, но Амон также владеет мечами и молотами. Его навык «Кузница» объединяет два топора в один, который рикошетит между врагами. Основные стихийные уроны включают в себя огонь и лёд, хотя улучшения могут заменить их на электричество и другие эффекты с помощью настраиваемых дополнений.

Второе древо, «Месть», фокусируется на выживаемости. Амон может поглощать входящий урон, испускать ледяные ударные волны и поражать молниями. В кооперативной игре его способность «Крионический ритм» поражает врагов, нанося урон льдом и восстанавливая здоровье ближайшим союзникам.

Третья способность, «Катастрофа», основана на ослаблении противников перед нанесением решающего удара. Улучшения позволяют игрокам подготовить противников к нанесению огромного урона оружием во время его атаки «Рывок». Удар или убийство целей с помощью «Кузницы» может вызвать взрывной урон огнём по окружающим противникам. Пассивный завершающий навык также позволяет Амону казнить врагов, когда их здоровье опускается ниже заданного порога.

Благодаря сочетанию контроля стихий, манипулирования толпой и брутальных возможностей ближнего боя, набор Амона, кажется, создан для того, чтобы сочетать зрелищность и стратегию, предлагая игрокам стиль игры, столь же яркий, сколь и смертоносный.

Borderlands 4 выйдет 12 сентября 2025 года на PlayStation

5, Xbox One и ПК в Steam и Epic Games Store. Игра также выйдет 3 октября 2025 года на Nintendo Switch 2.