Новый трейлер Borderlands 4 посвящён обзору геймплея за Харлоу

Gearbox выпустила новый трейлер Borderlands 4, новой части серии лутер-шутеров от первого лица. На этот раз команда показала обзор игрового процесса Харлоу.

Харлоу Гравитар — бывший боевой учёный из Маливан, движимая желанием понять, как всё устроено. Ничто так не говорит о «силе фэнтези», как уничтожение волн врагов сочетанием способностей контроля толпы и уничтожения по области — и то, и другое, как оказалось, её специализация.

В обзоре игрового процесса Харлоу вы узнаете, как она использует свою коллекцию боеспособных изобретений, чтобы доминировать в любой точке поля боя, уничтожая поле боя крио- и радиационным уроном, или защищать себя и союзников с помощью усиленных щитов и других возможностей.

Borderlands 4 выйдет 12 сентября на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК, а также 3 октября на Nintendo Switch 2.