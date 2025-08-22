Новый трейлер Borderlands 4 посвящён обзору геймплея за Харлоу

Gearbox выпустила новый трейлер Borderlands 4, новой части серии лутер-шутеров от первого лица. На этот раз команда показала обзор игрового процесса Харлоу.
Харлоу Гравитар — бывший боевой учёный из Маливан, движимая желанием понять, как всё устроено. Ничто так не говорит о «силе фэнтези», как уничтожение волн врагов сочетанием способностей контроля толпы и уничтожения по области — и то, и другое, как оказалось, её специализация.
В обзоре игрового процесса Харлоу вы узнаете, как она использует свою коллекцию боеспособных изобретений, чтобы доминировать в любой точке поля боя, уничтожая поле боя крио- и радиационным уроном, или защищать себя и союзников с помощью усиленных щитов и других возможностей.
Borderlands 4 выйдет 12 сентября на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК, а также 3 октября на Nintendo Switch 2.
Одним словом - трешак. На кого рассчитан такой геймплей? Неясно. Точка.
Только конченный дебил будет в это играть
Ну цена игры 200$ легко :D
то, какой у неё зад это вершина дизайна
Сделать убогое подобие техносирены... частично повторяющей навыки сирены из второй части... да... прогресс налицо
Я прям предвкушаю что эта игра будет лютым дерьмищем недоделанным... крутить почти 2 месяца про одного перса и под релиз выпускать ролики про других персонажей и заявления про 200 баксов и что фанат заплатит за игру сколько потребует... вот я фанат серии и я срал на такую рекламу и на 4-ку после заявки о неленейном сюжете... подобие чайна ммо с мобилок в хрен не впилось...
Эхх, как же Гейдж не хватает. Точнее, её навыков стрельбы.
Да. Самый лучший и самый тупой навык из всех возможных, связанный с рикошетом.
Да. Берём пушку ТОРГ!!! и стреляем куда попало... БАМС! Во все стороны. Не попали? - урон по площади БАМС. Мало урона? АНАРХИЯААА! и всё пучком. Даже рейд-боссы на 3 прохождении не выдержали этого зашквара.
Вот. Вот такое бы мне в 4 борду(((
а? ну они и извращенцы
мда.. ну игровых экспертов на пг не обманешь.. говорят будет шляпа, значит будет
сам пичфорд говорит что борда 4 шляпа