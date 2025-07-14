Новый трейлер Borderlands 4 посвящён возвращению Железяки и подтверждает возможность его отключения

Gearbox Entertainment готовится к запуску Borderlands 4 с последним трейлером, в котором основное внимание уделяется CL4P-TP, также известному как Железяка.

Как «последний оплот» Багрового Сопротивления, Железяка — своего рода спутник игрока, иногда помогающий, но в основном раздражающий. В этом-то и суть, но если вам надоели бредни и унылые диалоги бывшего бота-стюарда (по словам Gearbox), в настройках есть ползунок громкости диалогов Железяки. При необходимости отключите его или увеличьте громкость. Выбор за вами.

Borderlands 4 выходит 12 сентября на Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Выход версии для Nintendo Switch 2 запланирован на конец этого года.