Новый трейлер Borderlands 4 знакомит с игровым процессом за экзо-солдата Рафу

Издатель 2K и разработчик Gearbox Software выпустили трейлер с обзором игрового процесса за Рафу для Borderlands 4.

В обзоре игрового процесса за Рафу вы узнаете больше о том, как мастерски он владеет передовым оружием, спрятанным в его экзокостюме «Дэдфрейм». Этот бывший солдат Тедиора готов к сражениям на любой дистанции: он рубит врагов в ближнем бою своими парными дуговыми ножами, пробивает цели на средней дистанции пушками «Миротворец» или пробивает дыры в рядах врагов заряженными снарядами из копья Апофиса.

Borderlands 4 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и Epic Games Store 12 сентября, а на Switch 2 — 3 октября.