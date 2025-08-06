Новый трейлер Borderlands 4 знакомит с игровым процессом за рыцаря Амон

В свежем трейлере Borderlands 4 разработчики раскрыли детали об одном из самых впечатляющих персонажей — Амоне, искателе хранилищ, чей боевой стиль сочетает разрушительную мощь и тактическую универсальность.

Амон — настоящий повелитель стихий, искусно объединяющий огонь и лёд в своих метательных топорах. Каждый бросок топора наносит определенный тип урона, накапливая стэки, после смерти противника вызывая взрыв, позволяет игроку адаптироваться к любым условиям боя. Так же в своем арсенале он имеет меч позволяющий дальнебойной атакой прорезать толпы врагов, метательные молоты с эффектом рикошета в ближайших врагов.

Для тех, кто предпочитает тактику танка, Амон предлагает уникальный энергетический щит, способный поглощать колоссальный урон. Это делает его идеальным фронтлайнером, который может как держать оборону, так и мгновенно переходить в наступление. Часть из его способностей так же имеют возможность наносить урон шоком.



Благодаря улучшенной динамике движений в Borderlands 4, он молниеносно сближается с врагами, доминируя на поле боя и оставляя за собой лишь пепел и лёд.



Borderlands 4 выйдет 12 сентября для Xbox Series X/S, PS5 и PC, 3 октября выйдет на Nintendo Switch.