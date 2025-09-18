ЧАТ ИГРЫ
Borderlands 4 11.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
Обновление Borderlands 4 решает проблемы со стабильностью игры на ПК

monk70 monk70

Gearbox выпустила новое обновление для Borderlands 4, призванное, помимо прочего, решить проблемы со стабильностью игры на ПК.

Это обновление улучшает стабильность игры на ПК, делает игровой процесс более плавным, а также обновляет добычу и награды в наборе «Позолоченная слава» для более плавного игрового процесса. «Пожалуйста, перезапустите игру, чтобы убедиться, что обновление установлено, и предотвратить ошибки подключения при подборе игроков.

В дополнение к обновлению, подробности о котором вы можете увидеть ниже, Gearbox объявила о выпуске еженедельных небольших обновлений. Эти обновления включают изменения в заданиях Wildcard и еженедельном боссе Big Encore, а также в торговом автомате Мориса на чёрном рынке.

Найдите, куда переехал торговый автомат на чёрном рынке, и узнайте, что доступно в вашей игре каждую неделю. Помните, что, хотя местоположение осталось прежним, предметы в вашем торговом автомате отличаются от предметов в автомате других игроков, поэтому поспрашивайте окружающих, нет ли у кого-нибудь нужного вам предмета!

С полным описанием обновления можно ознакомиться ниже.

Стабильность

  • Исправлены сбои, связанные с состояниями анимации, звуком и проверкой столкновений
  • Исправлены различные сбои, связанные с графическим процессором

Игровой процесс и прогресс

  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой Центр наград мог перестать работать после получения наград в виде набора «Позолоченная слава»
  • Исправлена ​​проблема с блокировкой прогресса в миссии «Поговорить с Задрой», из-за которой задание могло быть провалено, если игроки выходили и перезапускали игру во время диалога
  • Исправлены предупреждения «Не владеет DLC», некорректно отображавшиеся на снаряжении, не входящем в DLC
    • Это будет исправлено на консолях в ближайшие дни.

Добыча и предметы

  • Обновлены пулы добычи: оружие из набора «Позолоченная слава» больше не появляется в стандартных сундуках.
Коля Кощей

Надеюсь кто купил эту "игру" окажется в дурдоме

11
SexualHarassmentPanda

Завидуй дальше )

8
kotasha

Слепые фанаты купят даже г на палочке.

8
Destroited

То есть она вообще перестанет запускаться ? Зато стабильно !

3
NFiria

Зачем там патчи производительности? Ренди же сказал что все прекрасно работает, нужно лишь обновиться до топ сетапа и использовать все доступные преимущества апскейлов

1
TerryTrix

Нужно обновиться до статуса PREMIUM!

Во всём!

shelestrx8

Как то похер на нее, уберут денуво погоняю, а так , у меня на рабочем столе около 30 тщательно отобранных игр которые предстоит пройти и это не считая пройденных.