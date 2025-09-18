Обновление Borderlands 4 решает проблемы со стабильностью игры на ПК

Gearbox выпустила новое обновление для Borderlands 4, призванное, помимо прочего, решить проблемы со стабильностью игры на ПК.

Это обновление улучшает стабильность игры на ПК, делает игровой процесс более плавным, а также обновляет добычу и награды в наборе «Позолоченная слава» для более плавного игрового процесса. «Пожалуйста, перезапустите игру, чтобы убедиться, что обновление установлено, и предотвратить ошибки подключения при подборе игроков.

В дополнение к обновлению, подробности о котором вы можете увидеть ниже, Gearbox объявила о выпуске еженедельных небольших обновлений. Эти обновления включают изменения в заданиях Wildcard и еженедельном боссе Big Encore, а также в торговом автомате Мориса на чёрном рынке.

Найдите, куда переехал торговый автомат на чёрном рынке, и узнайте, что доступно в вашей игре каждую неделю. Помните, что, хотя местоположение осталось прежним, предметы в вашем торговом автомате отличаются от предметов в автомате других игроков, поэтому поспрашивайте окружающих, нет ли у кого-нибудь нужного вам предмета!

С полным описанием обновления можно ознакомиться ниже.

Стабильность

Исправлены сбои, связанные с состояниями анимации, звуком и проверкой столкновений

Исправлены различные сбои, связанные с графическим процессором

Игровой процесс и прогресс

Исправлена ​​ошибка, из-за которой Центр наград мог перестать работать после получения наград в виде набора «Позолоченная слава»

Исправлена ​​проблема с блокировкой прогресса в миссии «Поговорить с Задрой», из-за которой задание могло быть провалено, если игроки выходили и перезапускали игру во время диалога

Исправлены предупреждения «Не владеет DLC», некорректно отображавшиеся на снаряжении, не входящем в DLC

Это будет исправлено на консолях в ближайшие дни.

Добыча и предметы