Онлайн Borderlands 4 в Steam упал на 85 % спустя месяц после релиза

С момента релиза Borderlands 4 прошел всего месяц, и статистика показывает ощутимое снижение интереса игроков. Если в день выхода, 14 сентября, игра собрала пиковые 304 тысячи одновременных игроков на Steam, то сейчас этот показатель опустился примерно до 44 тысяч. Падение составило около 85% от пика.
Подобная динамика считается типичной для крупных релизов — особенно тех, где основной упор делается на старт продаж и маркетинговый эффект. Однако в случае с Borderlands 4 игроки отмечают не только естественное снижение интереса, но и ряд проблем, которые могли повлиять на удержание аудитории.
Среди главных жалоб — технические неполадки и просадки производительности на разных платформах. Кроме того, многие фанаты выразили недовольство недостатком контента после завершения основной кампании. По их словам, в игре не хватает «эндгейма» — испытаний и активностей, которые мотивировали бы оставаться в мире игры дольше.
Тем не менее, Gearbox не считает текущее положение катастрофой. Студия продолжает следовать годовому плану обновлений, включающему как бесплатные, так и платные дополнения. Руководство уверено, что новая порция контента способна вернуть часть аудитории.
Дополнительным стимулом для роста может стать версия Borderlands 4 для Nintendo Switch 2, выпуск которой был отложен. Переход на новую платформу может привлечь как новых игроков, так и давних поклонников серии, особенно если к моменту релиза будут исправлены ключевые проблемы и добавлены функции кросс-сейва и кросс-прогресса, о которых ранее говорил Рэнди Питчфорд.
Ну так игра для элитных геймеров, зачем там куча народа.
Нахватался у Говарда )
Очередная пустая новость. Ровно так же происходит с подавляющим большинством сингловых проектов, которые не являются шедеврами. Например, у ККД2, которую тут некоторые наивно в ГОТИ пророчат, через месяц от 250К осталось 50К. Хотя в одном случае ненавистный Питчфорд и средние оценки в стим, а в другом -- чешский базовичок с очень положительными отзывами.
И применительно к таким проектам основные доходы достигаются за первые недели, так что ажиотаж на релизе/предзаказах уже сторицей покрыл все их расходы, принеся прибыль, а дальше могут привлекать внимание хоть скидками, хоть дополнениями, хоть очередным троллингом от Ренди. Сути финансовой успешности сабжа это не изменит.
Только в стим около 2 млн продаж за месяц, при этом ценник немаленький.
Новость про то, что 85% игроков В СТИМ прошли однопользовательскую игру 😁
однопользовательская игра ?
По сути да
А у тебя она онлайновая?
Так все правильно, большинство просто уже прошли игру и все
Если ты в соло не убил всех боссов на максимальном уровне, то не прошёл Borderlands. Тут как в Dark Souls.
Кому надо пусть проходит на максимальном уровне, а мне и легкой сложности хватит
Может ещё на геймпаде играете?
Игру пошел, а чё там ещё делать?
Ещё раз её проходить.
Так люди игру прошли
Так это буквально шляпа, в которой убийство однообразных мобов на столько заурядно выглядит что надоедает спустя полчаса, просто сидишь и думаешь госпаде они еще и открытый мир сюда впихнули с однотипными действиями, приедь захвати аванпост убей 100 мобов, выполни побочки либо пропусти побочки едь по мейн квесту но мейн квесты тоже невообразимая калька написанная на коленке сценариста который видимо попутно на другой коленке писал сюжет для одиночной компании Battlefield 6 и при этом умудрялся выкроить время чтоб поднатужиться над Assassins creed Shadows.
Ну так логично, это же не ММО, чтоб в нее играли вечно.
cамовнушение страшная штука. Вопрос только чтобы каска была.)
Тут я думаю все в целом. И оголтелый маркетинг, контента мало и технические проблемы. Впрочем, это возможно так же и говорит, что фанатская база уменьшилась с поправкой на естественный рост рынка. Учитывая предрелизную шумиху, например по цене.
Прошёл, да удалил.