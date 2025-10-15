ЧАТ ИГРЫ
Онлайн Borderlands 4 в Steam упал на 85 % спустя месяц после релиза



С момента релиза Borderlands 4 прошел всего месяц, и статистика показывает ощутимое снижение интереса игроков. Если в день выхода, 14 сентября, игра собрала пиковые 304 тысячи одновременных игроков на Steam, то сейчас этот показатель опустился примерно до 44 тысяч. Падение составило около 85% от пика.

Подобная динамика считается типичной для крупных релизов — особенно тех, где основной упор делается на старт продаж и маркетинговый эффект. Однако в случае с Borderlands 4 игроки отмечают не только естественное снижение интереса, но и ряд проблем, которые могли повлиять на удержание аудитории.

Рэнди Питчфорд рад, что игроки хвалят сюжет Borderlands 4: "Странно выпускать игру, где всем нравится история"

Среди главных жалоб — технические неполадки и просадки производительности на разных платформах. Кроме того, многие фанаты выразили недовольство недостатком контента после завершения основной кампании. По их словам, в игре не хватает «эндгейма» — испытаний и активностей, которые мотивировали бы оставаться в мире игры дольше.

Тем не менее, Gearbox не считает текущее положение катастрофой. Студия продолжает следовать годовому плану обновлений, включающему как бесплатные, так и платные дополнения. Руководство уверено, что новая порция контента способна вернуть часть аудитории.

Несмотря на громкие заявления Питчфорда, Borderlands 4 уже продаётся со скидкой всего через месяц после релиза

Дополнительным стимулом для роста может стать версия Borderlands 4 для Nintendo Switch 2, выпуск которой был отложен. Переход на новую платформу может привлечь как новых игроков, так и давних поклонников серии, особенно если к моменту релиза будут исправлены ключевые проблемы и добавлены функции кросс-сейва и кросс-прогресса, о которых ранее говорил Рэнди Питчфорд.

saa0891

Ну так игра для элитных геймеров, зачем там куча народа.

28
MNM 777

Нахватался у Говарда )

23
maximus388

Очередная пустая новость. Ровно так же происходит с подавляющим большинством сингловых проектов, которые не являются шедеврами. Например, у ККД2, которую тут некоторые наивно в ГОТИ пророчат, через месяц от 250К осталось 50К. Хотя в одном случае ненавистный Питчфорд и средние оценки в стим, а в другом -- чешский базовичок с очень положительными отзывами.

И применительно к таким проектам основные доходы достигаются за первые недели, так что ажиотаж на релизе/предзаказах уже сторицей покрыл все их расходы, принеся прибыль, а дальше могут привлекать внимание хоть скидками, хоть дополнениями, хоть очередным троллингом от Ренди. Сути финансовой успешности сабжа это не изменит.
Только в стим около 2 млн продаж за месяц, при этом ценник немаленький.

24
Giggity

Новость про то, что 85% игроков В СТИМ прошли однопользовательскую игру 😁

18
FretfulDoctor

однопользовательская игра ?

14
Константин335 FretfulDoctor

По сути да

10
Giggity FretfulDoctor

А у тебя она онлайновая?

9
Константин335

Так все правильно, большинство просто уже прошли игру и все

12
ZAUSA
Так все правильно, большинство просто уже прошли игру и все

Если ты в соло не убил всех боссов на максимальном уровне, то не прошёл Borderlands. Тут как в Dark Souls.

4
Константин335 ZAUSA

Кому надо пусть проходит на максимальном уровне, а мне и легкой сложности хватит

6
ZAUSA Константин335

Может ещё на геймпаде играете?

Fronyx

Игру пошел, а чё там ещё делать?

10
ZAUSA
Игру пошел, а чё там ещё делать?

Ещё раз её проходить.

6
lokdogg

Так люди игру прошли

6
selfreaver

Так это буквально шляпа, в которой убийство однообразных мобов на столько заурядно выглядит что надоедает спустя полчаса, просто сидишь и думаешь госпаде они еще и открытый мир сюда впихнули с однотипными действиями, приедь захвати аванпост убей 100 мобов, выполни побочки либо пропусти побочки едь по мейн квесту но мейн квесты тоже невообразимая калька написанная на коленке сценариста который видимо попутно на другой коленке писал сюжет для одиночной компании Battlefield 6 и при этом умудрялся выкроить время чтоб поднатужиться над Assassins creed Shadows.

5
17yx

Ну так логично, это же не ММО, чтоб в нее играли вечно.

5
Egik81
Тем не менее, Gearbox не считает текущее положение катастрофой.

cамовнушение страшная штука. Вопрос только чтобы каска была.)

Тут я думаю все в целом. И оголтелый маркетинг, контента мало и технические проблемы. Впрочем, это возможно так же и говорит, что фанатская база уменьшилась с поправкой на естественный рост рынка. Учитывая предрелизную шумиху, например по цене.

1
котогурец

Прошёл, да удалил.

1
