Онлайн Borderlands 4 в Steam упал на 85 % спустя месяц после релиза

С момента релиза Borderlands 4 прошел всего месяц, и статистика показывает ощутимое снижение интереса игроков. Если в день выхода, 14 сентября, игра собрала пиковые 304 тысячи одновременных игроков на Steam, то сейчас этот показатель опустился примерно до 44 тысяч. Падение составило около 85% от пика.

Подобная динамика считается типичной для крупных релизов — особенно тех, где основной упор делается на старт продаж и маркетинговый эффект. Однако в случае с Borderlands 4 игроки отмечают не только естественное снижение интереса, но и ряд проблем, которые могли повлиять на удержание аудитории.

Среди главных жалоб — технические неполадки и просадки производительности на разных платформах. Кроме того, многие фанаты выразили недовольство недостатком контента после завершения основной кампании. По их словам, в игре не хватает «эндгейма» — испытаний и активностей, которые мотивировали бы оставаться в мире игры дольше.

Тем не менее, Gearbox не считает текущее положение катастрофой. Студия продолжает следовать годовому плану обновлений, включающему как бесплатные, так и платные дополнения. Руководство уверено, что новая порция контента способна вернуть часть аудитории.

Дополнительным стимулом для роста может стать версия Borderlands 4 для Nintendo Switch 2, выпуск которой был отложен. Переход на новую платформу может привлечь как новых игроков, так и давних поклонников серии, особенно если к моменту релиза будут исправлены ключевые проблемы и добавлены функции кросс-сейва и кросс-прогресса, о которых ранее говорил Рэнди Питчфорд.