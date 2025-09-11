Первые бенчмарки Borderlands 4: игре нужен мощный ПК даже для 1440p

До выхода Borderlands 4 остаются считанные часы, и уже появились первые результаты тестов на ПК. Как выяснилось, новая игра Gearbox, созданная на Unreal Engine 5, потребует от игроков действительно мощного железа — особенно если речь идёт о запуске на максимальных настройках.
Согласно свежим бенчмаркам NVIDIA, для комфортного геймплея на высоких настройках потребуется как минимум видеокарта уровня GeForce RTX 3080. При этом даже топовые модели вроде RTX 5090 без технологий DLSS 4 и Multi Frame Generation едва выдают около 50 кадров в секунду в 4K. С включённым же апскейлингом и генерацией кадров результаты увеличиваются более чем в пять раз — до 250+ FPS.
На разрешении 1440p ситуация остаётся сложной: игра активно использует видеопамять, и стабильный фреймрейт обеспечивают лишь карты с 16 ГБ VRAM и выше. А вот на 1080p серия RTX 50 уже показывает свыше 160 FPS при задействованных функциях DLSS 4, что подтверждает огромный прирост производительности по сравнению с «чистым» рендерингом.
Gearbox обещает, что в день релиза игра получит патч с оптимизациями, но поклонникам Borderlands на ПК стоит быть готовыми: для игры на «ультрах» без DLSS потребуется действительно топовое оборудование.
Почти уверен, что оптимизацию не завезут. Зачем игру вообще как-то оптимизировать, на это ведь время надо и прямые руки. А тут Nvidia выкатили DLLS, генерацию-дегенерацию, вот разрабы и расслабились, покуривают бамбук и лениво что-то допиливают патчами после выхода.
Честное слово, я бы на месте Гейба ввел новые правила в стим: если игра нормально не работает на заявленных системных требованиях, то она не допускается к продаже! Вот тогда мы сразу увидим норм оптимизацию.
А что такое нормально ? Может для разработчиков нормально это 30 кадров в секунду а для васяна на 1060 140. Надо тогда стандарты вводить, чтобы писалини какая производительность на таких настройках с такими то картами и используются при этом реконструкторы и генераторы кадров.
30 фпс это соевым консольщикам за глаза, но не пекарям
Нормальная это что бы в нативе 4070 тянула кадров 60 в 2к на Ультра.
«Даже в 1440р» — да уже давно в большинстве современных игр в нативные 1440р поиграть может далеко не только лишь всё, точнее, поиграть-то многие могут, вопрос какая при этом будет кадровая частота :)
ава топ =))
"да уже давно в большинстве современных игр" - скажешь время, когда в 2к на высоких с хорошей частотой могли поиграть большинство? Это всегда был удел предтои и топ карт. Если мы не берем ситуацию, когда на 1060 запускается хл2, а игры +- года выхода карты
а судя по графики сгодится тот который тянет халфлай 2 :(
Всё правильно игры создают не разработчики любящие своё дело, а не_бинарно-эффективные краборукие менеджеры, у которых цель по-быстрому создать и навариться на очередных подделках, а оптимизация не нужна, они все своим видом трубят, что игры не для бедных, а для средне статического геймера есть костыли в виде DLSS,FSR и генерации кадров ☺️
Скорее бинарно не эффективные))))
Потому что геймеры покупают такой хлам
Всё лучше, чем в 3 части)
Такое чувство, что програмно выпускают игры с плохой оптимизации или вообще без нее и всем нужно бежать покупать новые 5 серии, т.к. 4 серия уже не потянет новые игры на UE5 в связке с 11-13 серией процессоров.
я это давно уже понял)))хорошо что люди просыпаються
Люди пишут, что у игры плохая оптимизация. Тем временем в статье сказано, что для комфортного геймплея на высоких настройках потребуется как минимум видеокарта уровня предтопа 5ти летней давности. Это как запустить игру 2019 года на GTX 980 на высоких и сказать, что игры плохая оптимизация. Да если так подумать, оптимизации вообще не существовало, видимо =)
ПоджопниК*. Вот так правильно.
Лол. Понял. Для 1440р уже и 16гб врам мало. Маркетинг во всей красе
ммм, пока все обещают в каждом видео 2к гейминг на 5080, проще поставить фулхд и играть дальше с кайфом и фпс
если достаточно картики в фхд, то да)