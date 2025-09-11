Первые бенчмарки Borderlands 4: игре нужен мощный ПК даже для 1440p

До выхода Borderlands 4 остаются считанные часы, и уже появились первые результаты тестов на ПК. Как выяснилось, новая игра Gearbox, созданная на Unreal Engine 5, потребует от игроков действительно мощного железа — особенно если речь идёт о запуске на максимальных настройках.

Согласно свежим бенчмаркам NVIDIA, для комфортного геймплея на высоких настройках потребуется как минимум видеокарта уровня GeForce RTX 3080. При этом даже топовые модели вроде RTX 5090 без технологий DLSS 4 и Multi Frame Generation едва выдают около 50 кадров в секунду в 4K. С включённым же апскейлингом и генерацией кадров результаты увеличиваются более чем в пять раз — до 250+ FPS.

На разрешении 1440p ситуация остаётся сложной: игра активно использует видеопамять, и стабильный фреймрейт обеспечивают лишь карты с 16 ГБ VRAM и выше. А вот на 1080p серия RTX 50 уже показывает свыше 160 FPS при задействованных функциях DLSS 4, что подтверждает огромный прирост производительности по сравнению с «чистым» рендерингом.

Gearbox обещает, что в день релиза игра получит патч с оптимизациями, но поклонникам Borderlands на ПК стоит быть готовыми: для игры на «ультрах» без DLSS потребуется действительно топовое оборудование.