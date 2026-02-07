Первый сюжетный DLC для Borderlands 4 выйдет в марте и добавит нового охотника за Хранилищами

Gearbox раскрыла планы по пострелизной поддержке Borderlands 4: первый сюжетный набор дополнений, Mad Ellie and the Vault of the Damned, выйдет уже в марте 2026 года. При этом следующее контентное обновление — Bounty Pack 2: Legend of the Stone Demon — появится раньше, 26 февраля.

Сюжетный DLC перенесёт игроков в новый регион планеты Кайрос, где их ждёт отдельная сюжетная линия, новые миссии и первый после релиза охотник за Хранилищами. Персонаж по имени C4SH станет полноценным игровым героем и расширит ростер Охотников за Хранилищами.

Что касается Legend of the Stone Demon, то это дополнение выйдет вместе с крупным обновлением для базовой игры. Главным его нововведением станет жемчужная редкость (Pearlescent) — новый уровень экипировки, превосходящий даже легендарные предметы по характеристикам. Сам тип редкости будет доступен всем игрокам Borderlands 4, однако часть уникального снаряжения останется эксклюзивом второго Bounty Pack.

Legend of the Stone Demon станет вторым из пяти запланированных Bounty Pack’ов, тогда как Mad Ellie and the Vault of the Damned — первым из двух крупных сюжетных дополнений. Оба DLC входят в расширенные издания игры, но также будут продаваться отдельно.

Разработчики пообещали раскрыть больше деталей о контенте и нововведениях ближе к релизу каждого из дополнений.