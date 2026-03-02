Платное DLC для Borderlands 4 встретили "в штыки" - Bounty Pack 2 разочаровал игроков

Свежий премиальный аддон для Borderlands 4 под названием Bounty Pack 2: Legend of the Stone Demon столкнулся с волной критики со стороны сообщества. Дополнение вышло недавно, однако его пользовательский рейтинг в Steam быстро ушёл в зону «в основном отрицательных».

Разработчики из Gearbox Software совместно с 2K предложили игрокам новый контракт с участием четырёх боссов, а также ряд косметических и игровых наград. Среди них — альтернативный облик Искателя Хранилища, уникальный транспорт и свежая раскраска для дрона ЭХО-4.

Тем не менее, значительная часть аудитории осталась недовольна наполнением DLC. Основная претензия — объём контента не соответствует заявленной цене в 12 долларов. По мнению критиков, миссия проходится слишком быстро, а добавленные элементы не ощущаются как действительно существенное расширение игрового опыта. Некоторые пользователи также указывают на спорное качество реализации отдельных аспектов дополнения.

На фоне платного аддона разработчики выпустили и бесплатное обновление. Всем владельцам игры стало доступно снаряжение редкости Pearlescent («Перламутровое»), которое по характеристикам превосходит даже легендарные предметы. Добыть его можно в рамках специальных внутриигровых событий.