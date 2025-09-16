По данным аналитиков, за одну неделю Borderlands 4 преодолела отметку в 2 миллиона копий

Borderlands 4 в последнее время не сходит с заголовков. Будь то плохая оптимизация или интересные заявления главы Gearbox, игра, похоже, сейчас вездесуща. В то же время лутер-шутер в последнее время демонстрирует отличные результаты на таких платформах, как Steam. Анализ показывает, что было продано около 2 миллионов копий игры.

Согласно последним данным Alinea Analytics, Borderlands 4 разошлась тиражом более 1 миллиона копий только в Steam, а продажи на всех платформах вдвое превысили этот показатель.

Игра также принесла 150 миллионов долларов дохода, что делает её одной из самых прибыльных игр этого года. Эта цифра приближает продажи всей интеллектуальной собственности к 100 миллионам, что подтверждает прочное наследие Borderlands.

Borderlands 4 также выйдет на Nintendo Switch 2 в конце следующего месяца. Этот релиз может принести Gearbox дополнительные продажи, подготавливая почву для ещё большего успеха четвёртой игры основной серии Borderlands.