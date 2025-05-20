По мнению Рэнди Питчфорда, настоящие фанаты купят Borderlands 4 даже за 80 долларов

Глава Gearbox Interactive Рэнди Питчфорд снова оказался в центре внимания. Отвечая на вопрос в соцсетях о возможной высокой цене грядущей Borderlands 4, он заявил, что настоящие фанаты купят игру даже за 80 долларов или 90 евро, если потребуется. Хотя финальная стоимость проекта пока официально не объявлена, слова разработчика уже вызвали бурю обсуждений.
Релиз Borderlands 4 намечен на 12 сентября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Издателем выступает Take-Two, и именно эта компания будет принимать окончательное решение по ценообразованию. Однако в контексте общего повышения цен в индустрии — включая новинки на Nintendo Switch 2 и новые стандарты Xbox — фанаты не исключают цену выше привычных 70 долларов.
Питчфорд вспомнил, как в 1991 году купил Starflight для Sega Genesis за $80, работая за минимальную зарплату в кафе-мороженом. «Если вы настоящий фанат, вы найдёте способ сделать это», — написал он.
Однако не все оценили такую риторику. В комментариях пользователи напомнили, что далеко не у всех есть возможность позволить себе дорогие игры, особенно в условиях инфляции и нестабильной экономики. Многие сочли слова Питчфорда попыткой «заслонить» реальные финансовые трудности фанатов.
Станет ли Borderlands 4 очередной дорогой новинкой — покажет время. Но уже ясно, что дискуссия о ценах в игровой индустрии только набирает обороты.
Согласен, я как настоящий фанат который прошел только borderlands 2 готов скачать бордерлендс 4 с торрента любой ценой, но бесплатно
Если бы вы были настоящим фанатом, то прошли бы все игры серии Borderlands, а уж потом постоянно ныли о том, что серию испортили и что уж теперь-то вы точно не купите.
Там денуво будет можешь даже и не мечтать за бесплатно.
у 4 борды же нет денуво
Если в новой более дешёвой мафии есть денуво то 4 борда типа не будет л логика ?
а ну если будет ладно, хоть в каждую игру пусть денуво ставят
у них один издатель тип?
Фанатов и фанатиков пусть не путает. Никто за большие бабки мусор питчфорда покупать не хочет
Это одно и то же, если вы не знали.
Нет.
И бесплатно не возьму. До сих пор тошнит еще от второй части, которую только до середины осилил. Пресиквел и третью часть даже не запускал. Одно и тоже из части в часть...
ну база,кто то же коллекционки покупает за 150 - 250 баксов
завидую таким богатым людям
Всегда покупал его борды со скидками 80% и более
Чтобы получить ачивку "100% стимбой", надо дождаться бесплатной раздачи.
С бесплатного карточки не падают
А я бы и за 328 взял...хотя не, ну их на куй.... лучше пивка и рыбки возьму.
Нет, не купят. Это жадность и многие плюнут и скачают зелёную версию без коопа
Не факт есть онлайн фиксы
Ахахаах. Пошел он н***й) Я фанат Borderlands и если она будет стоить больше 4к, то нафиг нужно. Тем более платить 80$ за часть, которая скорее всего хуже третьей.
А по губам ему не поводить.
только если ты НАСТОЯЩИЙ фанат
Давай, Рэнди, давай.
да пусть хоть 400 евро стоит, всё равно в зеленом стиме скачивать.
Перевожу на магловский : "Если народ не схавает, то преданные хомячки всё равно проглотят"
Там их осталось очень мало. Естественный отбор гуаном многие не проходят. Оно в них уже не лезет.
Боюсь и у хомичков денег не хватит
Вопрос только в том, достаточно ли в мире подобных фанатиков Борды, чтобы игре окупиться.
Да но мы на пиратках сидим.
Какие идиоты будут покупать лысую борду за 80? Потом пусть еще докупят ДЛЦ паки 1-2-3-4 каждый который будет стоить по 30.
По 30? По 50 не хочешь?
Куй он угадал!!!
Доить фанатов настолько внаглую - это позор.
Там сюжет какой-нибудь есть хотя бы? Или чисто в коопе весело? Есть все части, которые покупались по большей части на раcпродаже, но играть я пробовал в первые две и Pre-Sequel, и ни одна из них не зашла - скучно.
А чё сразу не 300, 80-90 будет убытком, сдохнут студии и по делом.
Да как же они задрали со своими оправданиями повышения цен на игры. Просто повысьте и заткнитесь уже. Всем и так понятно, что вы го...ны.
настоящих фанатов как пллавило мало это илита ядро адитории. да, они купять за достаточно большие денги если игра будет именно тем что они ожидают. но чем дальше дальше от яда тем более разряженными и мотивированным становится и чтоб собрать последних заинтересованных игроков, которых еще можно привлеч этой игрой нужна стальная защита доброй динува дабы отделить зерна от плевел.
вот например я фанатат диабло ждва. я бы купил диабло 3 за 3600 рублей или скольто там стоило унлимит издаение если би это была оффлайн игра при том что она на подлете уже не нравилась своей стилистикой и графоном и расказвал бы как мне эта игра не нравится и как ее испортили а потом может быть еще длс купил бы может за 1500-1700 рублей типа ну игра как бы вроде. нужен новый лут новые шмотки и враги. правда если бы у меня сильно бомбонуло то наверно не купил бы уже. это было сильно дороже чем стоили диски тогда в основном. консольная илита брала экзы за 2000 с небольшим а мультиплатформу пиратела на ПеКа отельные клоуны возможно на шитом хбокс 360.
еще может быть за игру мечты много бы заплатитл довольно. но там не факт что напроверку это будет игра мечты и образ ее поразмылся. при условии что для меня это будет не супрнакладно по деньгам.
Фанаты на вас деньги делают, не видитесь
Мне, конечно, нравится серия Borderlands. И мне даже третья часть понравилась, которую многие захейтили. Но за 80 баксов покупать точно не буду
Не ну прям если совсем фанат и за 1000 возьмешь, но сколько их будет таких людей
фанат борды))) таким людям деньги на врачей тратить нужно а не на игры))))
Не играл только в отталкивающую "New tales from the Borderlands", но все остальные части затëр до дыр на 100%. Я знаю чего от серии ожидать(хороший ганплей абсолютно в каждой шутерной части), и чего не ждать (сюжет и персонажи сосут уже три игры подряд). Я фанат, и с огромной долей вероятности я предзакажу игру и за 5000, и за 6000, если в максимальном издании.
Но всему нужно знать предел. В третьей части для меня было неприемлемо брать игру в Эпик сторе первые полгода. Спокойно дожидался стим-версии.
если будет возможность хоть как то её цепануть тоже куплю
Токо настоящие клоуны купят этот кал за 80-90 бачей
и будет этих фанатов 2,5 человека
Хорошо мне что я не настоящий немамонт... В смысле не фанат.
Первая, вторая и полторашка. Это на все что у меня хватило фанатизма разориться.
Ну да, ну да, фанатики может быть а не фанаты? Оговорился ?
Ну фанатики гта бы купили спокойно даже за 100$, но борда...
Так, чтобы игра окупилась или даже принесла прибыль надо, чтобы ее купили не только фанаты. В идеале даже хейтеры)
По моему мнению, настоящий Рэнди Питчфорд, может поесть дерма.
Верно. Оба и купят.