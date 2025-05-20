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Borderlands 4 12.09.2025
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.8 153 оценки

По мнению Рэнди Питчфорда, настоящие фанаты купят Borderlands 4 даже за 80 долларов

butcher69 butcher69

Глава Gearbox Interactive Рэнди Питчфорд снова оказался в центре внимания. Отвечая на вопрос в соцсетях о возможной высокой цене грядущей Borderlands 4, он заявил, что настоящие фанаты купят игру даже за 80 долларов или 90 евро, если потребуется. Хотя финальная стоимость проекта пока официально не объявлена, слова разработчика уже вызвали бурю обсуждений.

Релиз Borderlands 4 намечен на 12 сентября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Издателем выступает Take-Two, и именно эта компания будет принимать окончательное решение по ценообразованию. Однако в контексте общего повышения цен в индустрии — включая новинки на Nintendo Switch 2 и новые стандарты Xbox — фанаты не исключают цену выше привычных 70 долларов.

Питчфорд вспомнил, как в 1991 году купил Starflight для Sega Genesis за $80, работая за минимальную зарплату в кафе-мороженом. «Если вы настоящий фанат, вы найдёте способ сделать это», — написал он.

Однако не все оценили такую риторику. В комментариях пользователи напомнили, что далеко не у всех есть возможность позволить себе дорогие игры, особенно в условиях инфляции и нестабильной экономики. Многие сочли слова Питчфорда попыткой «заслонить» реальные финансовые трудности фанатов.

Станет ли Borderlands 4 очередной дорогой новинкой — покажет время. Но уже ясно, что дискуссия о ценах в игровой индустрии только набирает обороты.

26
53
Комментарии: 53
Ваш комментарий
agula98

Согласен, я как настоящий фанат который прошел только borderlands 2 готов скачать бордерлендс 4 с торрента любой ценой, но бесплатно

17
ZAUSA

Если бы вы были настоящим фанатом, то прошли бы все игры серии Borderlands, а уж потом постоянно ныли о том, что серию испортили и что уж теперь-то вы точно не купите.

8
kotasha

Там денуво будет можешь даже и не мечтать за бесплатно.

My life is a game kotasha

у 4 борды же нет денуво

kotasha My life is a game

Если в новой более дешёвой мафии есть денуво то 4 борда типа не будет л логика ?

My life is a game kotasha

а ну если будет ладно, хоть в каждую игру пусть денуво ставят
у них один издатель тип?

Hevin

Фанатов и фанатиков пусть не путает. Никто за большие бабки мусор питчфорда покупать не хочет

11
ZAUSA
Фанатов и фанатиков пусть не путает. Никто за большие бабки мусор питчфорда покупать не хочет

Это одно и то же, если вы не знали.

4
M0208 ZAUSA

Нет.

Dr.Schmeisser

И бесплатно не возьму. До сих пор тошнит еще от второй части, которую только до середины осилил. Пресиквел и третью часть даже не запускал. Одно и тоже из части в часть...

7
My life is a game

ну база,кто то же коллекционки покупает за 150 - 250 баксов
завидую таким богатым людям

4
Kamishini1993

Всегда покупал его борды со скидками 80% и более

3
ZAUSA
Всегда покупал его борды со скидками 80% и более

Чтобы получить ачивку "100% стимбой", надо дождаться бесплатной раздачи.

1
Kamishini1993 ZAUSA

С бесплатного карточки не падают

1
top12365

А я бы и за 328 взял...хотя не, ну их на куй.... лучше пивка и рыбки возьму.

3
YeahAmaDuck

Нет, не купят. Это жадность и многие плюнут и скачают зелёную версию без коопа

2
jax baron

Не факт есть онлайн фиксы

Алан Битаров

Ахахаах. Пошел он н***й) Я фанат Borderlands и если она будет стоить больше 4к, то нафиг нужно. Тем более платить 80$ за часть, которая скорее всего хуже третьей.

2
0x0101

А по губам ему не поводить.

2
Legioner999

только если ты НАСТОЯЩИЙ фанат

ZAUSA

Давай, Рэнди, давай.

1
Deathdoor
1
BewitchingBaron

да пусть хоть 400 евро стоит, всё равно в зеленом стиме скачивать.

1
JackBV

Перевожу на магловский : "Если народ не схавает, то преданные хомячки всё равно проглотят"

1
hpi

Там их осталось очень мало. Естественный отбор гуаном многие не проходят. Оно в них уже не лезет.

2
jax baron

Боюсь и у хомичков денег не хватит

Gords

Вопрос только в том, достаточно ли в мире подобных фанатиков Борды, чтобы игре окупиться.

1
jax baron

Да но мы на пиратках сидим.

Даздрасен Дыклоп

Какие идиоты будут покупать лысую борду за 80? Потом пусть еще докупят ДЛЦ паки 1-2-3-4 каждый который будет стоить по 30.

1
jax baron

По 30? По 50 не хочешь?

PREDATOR7706

Куй он угадал!!!

Олег Дудин

Доить фанатов настолько внаглую - это позор.

AlexFoRestor

Там сюжет какой-нибудь есть хотя бы? Или чисто в коопе весело? Есть все части, которые покупались по большей части на раcпродаже, но играть я пробовал в первые две и Pre-Sequel, и ни одна из них не зашла - скучно.

jax baron

А чё сразу не 300, 80-90 будет убытком, сдохнут студии и по делом.

DepressedPyrrhus

Да как же они задрали со своими оправданиями повышения цен на игры. Просто повысьте и заткнитесь уже. Всем и так понятно, что вы го...ны.

MunchkiN 616

настоящих фанатов как пллавило мало это илита ядро адитории. да, они купять за достаточно большие денги если игра будет именно тем что они ожидают. но чем дальше дальше от яда тем более разряженными и мотивированным становится и чтоб собрать последних заинтересованных игроков, которых еще можно привлеч этой игрой нужна стальная защита доброй динува дабы отделить зерна от плевел.

вот например я фанатат диабло ждва. я бы купил диабло 3 за 3600 рублей или скольто там стоило унлимит издаение если би это была оффлайн игра при том что она на подлете уже не нравилась своей стилистикой и графоном и расказвал бы как мне эта игра не нравится и как ее испортили а потом может быть еще длс купил бы может за 1500-1700 рублей типа ну игра как бы вроде. нужен новый лут новые шмотки и враги. правда если бы у меня сильно бомбонуло то наверно не купил бы уже. это было сильно дороже чем стоили диски тогда в основном. консольная илита брала экзы за 2000 с небольшим а мультиплатформу пиратела на ПеКа отельные клоуны возможно на шитом хбокс 360.

еще может быть за игру мечты много бы заплатитл довольно. но там не факт что напроверку это будет игра мечты и образ ее поразмылся. при условии что для меня это будет не супрнакладно по деньгам.

Ivan313

Фанаты на вас деньги делают, не видитесь

Spy Hunter

Мне, конечно, нравится серия Borderlands. И мне даже третья часть понравилась, которую многие захейтили. Но за 80 баксов покупать точно не буду

MagnanimousCecil

Не ну прям если совсем фанат и за 1000 возьмешь, но сколько их будет таких людей

KPAHbl4

фанат борды))) таким людям деньги на врачей тратить нужно а не на игры))))

Pavlissimus

Не играл только в отталкивающую "New tales from the Borderlands", но все остальные части затëр до дыр на 100%. Я знаю чего от серии ожидать(хороший ганплей абсолютно в каждой шутерной части), и чего не ждать (сюжет и персонажи сосут уже три игры подряд). Я фанат, и с огромной долей вероятности я предзакажу игру и за 5000, и за 6000, если в максимальном издании.

Но всему нужно знать предел. В третьей части для меня было неприемлемо брать игру в Эпик сторе первые полгода. Спокойно дожидался стим-версии.

niko1989

если будет возможность хоть как то её цепануть тоже куплю

Hidan20

Токо настоящие клоуны купят этот кал за 80-90 бачей

Nodas

и будет этих фанатов 2,5 человека

Чукча в чуме

Хорошо мне что я не настоящий немамонт... В смысле не фанат.

Первая, вторая и полторашка. Это на все что у меня хватило фанатизма разориться.

Дмитрий Барсук

Ну да, ну да, фанатики может быть а не фанаты? Оговорился ?

Oshiro Mugen

Ну фанатики гта бы купили спокойно даже за 100$, но борда...

Xndr DeKoz

Так, чтобы игра окупилась или даже принесла прибыль надо, чтобы ее купили не только фанаты. В идеале даже хейтеры)

Everect

По моему мнению, настоящий Рэнди Питчфорд, может поесть дерма.

LethalApple

Верно. Оба и купят.