По мнению Рэнди Питчфорда, настоящие фанаты купят Borderlands 4 даже за 80 долларов

Глава Gearbox Interactive Рэнди Питчфорд снова оказался в центре внимания. Отвечая на вопрос в соцсетях о возможной высокой цене грядущей Borderlands 4, он заявил, что настоящие фанаты купят игру даже за 80 долларов или 90 евро, если потребуется. Хотя финальная стоимость проекта пока официально не объявлена, слова разработчика уже вызвали бурю обсуждений.

Релиз Borderlands 4 намечен на 12 сентября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Издателем выступает Take-Two, и именно эта компания будет принимать окончательное решение по ценообразованию. Однако в контексте общего повышения цен в индустрии — включая новинки на Nintendo Switch 2 и новые стандарты Xbox — фанаты не исключают цену выше привычных 70 долларов.

Питчфорд вспомнил, как в 1991 году купил Starflight для Sega Genesis за $80, работая за минимальную зарплату в кафе-мороженом. «Если вы настоящий фанат, вы найдёте способ сделать это», — написал он.

Однако не все оценили такую риторику. В комментариях пользователи напомнили, что далеко не у всех есть возможность позволить себе дорогие игры, особенно в условиях инфляции и нестабильной экономики. Многие сочли слова Питчфорда попыткой «заслонить» реальные финансовые трудности фанатов.

Станет ли Borderlands 4 очередной дорогой новинкой — покажет время. Но уже ясно, что дискуссия о ценах в игровой индустрии только набирает обороты.