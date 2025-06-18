По словам Gearbox, Borderlands 4 прошла более масштабную эволюцию, чем Borderlands 3

Менее чем за три месяца до даты запуска Borderlands 4 Gearbox начинает делиться гораздо большими подробностями. Вчера игра стала доступна для предварительного заказа, и фанаты узнали о ценах и системных требованиях для ПК. Теперь исполнительный продюсер Крис Брок дал интервью Gamereactor. Среди прочего, он считает, что новая игра — это большая эволюция для франшизы, чем ее предшественница, когда она была выпущена в 2019 году.

Время между Borderlands 2 и Borderlands 3 составило около семи лет. Мы отсутствовали некоторое время. Мы хотели убедиться, что, когда мы вернемся, все будет знакомо. Когда люди говорят, что это больше походит на Borderlands, да, это была цель. Мы хотели сделать больше Borderlands. Мы хотели развиваться, но не хотели менять формулу настолько, чтобы она не казалась знакомой.



Но переходя от Borderlands 3 к Borderlands 4, одной из вещей, на которой мы хотели сосредоточиться, были возможности перемещения и исследования. И это привело к тому, что серия развивалась больше между 3 и 4, чем между 2 и 3, это точно.

В том же интервью старший сценарист Тейлор Кларк объяснил, почему в Borderlands 4 будет другой вид юмора, чем в предыдущих частях.

Самое важное для нас — тон, который имеет смысл строящимся нами мире, и в истории, которую мы пытаемся рассказать. На Пандоре, как и на Диком Западе, подход дробовика имел смысл. Потому что это был мир, где все дозволено. Мир, где все пыталось убить вас, а корпорации пытались перерезать друг другу глотки. А Красавчик Джек всегда смотрел на тебя и говорил тебе гадости. Немного более грубый тон имел смысл в том мире. На тоталитарной, диктаторской планете, которой правит этот человек с железным кулаком, это имеет меньше смысла.



Такой тон имеет меньше смысла. Это было бы неуместно, когда мы находимся в ужасно угнетенном мире. Мы пытались найти юмор. Это была бы не игра Borderlands без юмора.

Borderlands 4 выйдет 12 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X, а версия для Nintendo Switch 2 выйдет позже.