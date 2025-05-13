По словам Питчфорда, Borderlands 4 представит "самую большую вселенную, которую Gearbox когда-либо создавали"

Генеральный директор Gearbox Рэнди Питчфорд сообщил, что предстоящий кооперативный лутер-шутер Borderlands 4 будет гораздо более открытой игрой, чем его предшественники. Выступая на панели PAX East, Питчфорд описал новый сеттинг Borderlands 4 — Кайрос — как «самую большую бесшовную вселенную, которую мы когда-либо создавали, без загрузок».

Во время панели Питчфорд также рассказал о том, насколько открыта Borderlands 4 для игроков, заявив, что все, что видит игрок вокруг себя, — это не просто произведение искусства, являющееся частью пейзажа, и к нему можно перемещаться.

Вы видите что-то в любом месте экрана, в миле от вас, в небе, вы сможете туда добраться.

В социальных сетях Питчфорд также подтвердил, что студия нацелена на 60 FPS. Хотя он не уточнил, касается ли это консольных версий, минимальная цель в 60 FPS, скорее всего, будет применяться к режиму производительности в Borderlands 4.

Что касается игрового баланса, Питчфорд также сказал, что он не слишком беспокоится об этом.

Сделайте крутую сборку с какой-нибудь божественной добычей и расплавленными боссами. Станьте легендой.

Однако он сказал, что баланс будет контролировать креативный директор Грэм Тимминс. Когда речь зашла о возможности нерфа, он сказал, что студия будет вмешиваться, когда в игру вступят непредвиденные обстоятельства, например, выпадения предметов, которые могут нарушить ход игры.

Borderlands 4 запланирована к выходу 12 сентября для ПК, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.