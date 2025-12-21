Подписчики PS Plus могут в течение двух часов бесплатно играть в полную версию Borderlands 4

Сентябрьский релиз Borderlands 4 прошел достаточно бурно, так как игроки были сразу же разочарованы плохой оптимизацией игры на всех возможных устройствах и графикой, которую, как ни прискорбно, нельзя назвать настоящим качественным скачком, которого фанаты ждали на протяжении целых 6 лет.

2K Games решила пойти на смелый шаг и теперь владельцы PlayStation Plus Premium могут опробовать полную версию Borderlands 4 на два часа в качестве одного из бонусов, доступных в рамках подписки Sony. Кроме того, игроки могут получить зимний скин для дрона ECHO-4, воспользовавшись кодом: SHiFT: J9XTB-SJWS3-WRTTC-BJTJJ-TH6TX.

Borderlands 4 — один из самых громких релизов года и, наряду с Doom и Battlefield 6, один из самых ожидаемых шутеров за последние 12 месяцев. Но, как все уже знают, продажи новой Borderlands оказались ниже ожиданий разработчиков Gearbox Software и издателя 2K Games.