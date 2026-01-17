Подробности изменений шанса выпадения предметов в Borderlands 4 после свежего обновления

Студия Gearbox Software выпустила небольшое обновление для шутера Borderlands 4, которое должно было улучшить ситуацию с получением редкой экипировки. Разработчики заявили, что внесли изменения в систему выпадения предметов с боссов, реагируя на отзывы сообщества после завершения сезонного события Season’s Lootings. Игроки жаловались, что после окончания праздничного ивента шансы получения легендарного снаряжения вернулись к слишком низким значениям, что вызвало волну критики.

В ответ на это авторы игры сообщили о перманентном повышении вероятности выпадения так называемого dedicated loot или привязанного к конкретным боссам снаряжения. Однако детальный анализ файлов игры, проведенный датамайнерами и энтузиастами сообщества, показал более сложную картину. Согласно данным, опубликованным на ресурсе Mobalytics, изменения затронули не все категории предметов равномерно.

Анализ показал, что игра использует систему таблиц добычи с разными категориями редкости. Первичная категория, включающая популярные предметы, получила повышение шанса выпадения с 6% до 9%. Вторичная категория выросла с 4,5% до 6%. При этом третичная категория, к которой относятся некоторые специфические предметы вроде The Bod, осталась без изменений на уровне 3%. Это противоречит общему восприятию заявления разработчиков о глобальном улучшении лута, так как самые редкие трофеи получить стало не проще.

Отдельное внимание исследователи уделили косметическим предметам редкости Shiny. Выяснилось, что именно на эти предметы распространялось заявленное ранее увеличение шанса в 5 раз во время сезонного события. В текущем патче базовая вероятность выпадения таких предметов была скорректирована с 0,1% до 0,3% для обычных боссов и с 0,5% до 0,7% для их усиленных версий.

Эксперты отмечают, что, несмотря на повышение процентных значений, фундаментальная проблема добычи экипировки в Borderlands 4 может оставаться нерешенной. Основная сложность заключается не столько в самом факте выпадения легендарного предмета, сколько в огромном вариативе его составных частей. Например, модификаторы класса обладают колоссальным количеством комбинаций умений и пассивных бонусов, и текущее повышение шанса выпадения самого предмета лишь незначительно упрощает получение идеальной версии билда.

Часть сообщества полагает, что простого увеличения цифр недостаточно. Игроки указывают на необходимость пересмотра системы генерации предметов или введения механики перековки отдельных частей оружия, так как при текущем балансе гринд остается утомительным даже с новыми коэффициентами.