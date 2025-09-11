Похоже, Gearbox пыталась скрыть проблемы консольных версий Borderlands 4, не прислав заранее пресс-коды

В сети начали появляться первые обзоры Borderlands 4, в результате чего средний рейтинг критиков на MetaCritic составляет 84. Рецензенты, среди прочего, хвалят графику игры. Открытый, яркий мир, богатый достопримечательностями, перестрелками и общим геймплеем, который, несмотря на новые функции и изменения, сохранил свой характер. Однако, как и ожидалось, Gearbox разослала коды только для ПК.

Push Square подтвердила, что разработчики предоставили медиа-доступ к версии для ПК, которая, несмотря ни на что, не лишена багов и недоработок, а ключи для консольных портов, включая PS5, должны быть отправлены завтра.

Несмотря на это, Borderlands 4 уже добралась до некоторых консольных игроков. Вчера пользователь Reddit platinrusse сообщил, что не только получил физическую копию игры из австрийского магазина, но и смог её постримить.

Трансляция на Twitch длилась три часа, после чего игрок получил двухдневный бан. До этого стример играл на базовой PS5 и заметил, что, хотя Borderlands 4 работает со скоростью более 60 кадров в секунду в режиме «Производительность», игра с трудом достигает максимальной частоты кадров на мониторе с поддержкой 4K и 120 кадров в секунду, не имеет возможности менять угол обзора, а в режиме «Качество» работает нестабильно, колеблясь между 30 и 40 кадрами в секунду.

Однако это, вероятно, временные проблемы, поскольку во время установки игры было выпущено обновление объёмом 4 ГБ. Стоит отметить, что Borderlands 4 не была оптимизирована для PlayStation 5 Pro, а на более мощных консолях Sony доступны только два традиционных графических режима.