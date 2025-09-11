Похоже, Gearbox пыталась скрыть проблемы консольных версий Borderlands 4, не прислав заранее пресс-коды

В сети начали появляться первые обзоры Borderlands 4, в результате чего средний рейтинг критиков на MetaCritic составляет 84. Рецензенты, среди прочего, хвалят графику игры. Открытый, яркий мир, богатый достопримечательностями, перестрелками и общим геймплеем, который, несмотря на новые функции и изменения, сохранил свой характер. Однако, как и ожидалось, Gearbox разослала коды только для ПК.
Push Square подтвердила, что разработчики предоставили медиа-доступ к версии для ПК, которая, несмотря ни на что, не лишена багов и недоработок, а ключи для консольных портов, включая PS5, должны быть отправлены завтра.
Несмотря на это, Borderlands 4 уже добралась до некоторых консольных игроков. Вчера пользователь Reddit platinrusse сообщил, что не только получил физическую копию игры из австрийского магазина, но и смог её постримить.
Трансляция на Twitch длилась три часа, после чего игрок получил двухдневный бан. До этого стример играл на базовой PS5 и заметил, что, хотя Borderlands 4 работает со скоростью более 60 кадров в секунду в режиме «Производительность», игра с трудом достигает максимальной частоты кадров на мониторе с поддержкой 4K и 120 кадров в секунду, не имеет возможности менять угол обзора, а в режиме «Качество» работает нестабильно, колеблясь между 30 и 40 кадрами в секунду.
Однако это, вероятно, временные проблемы, поскольку во время установки игры было выпущено обновление объёмом 4 ГБ. Стоит отметить, что Borderlands 4 не была оптимизирована для PlayStation 5 Pro, а на более мощных консолях Sony доступны только два традиционных графических режима.
Удивительно, допотопный тостер не переваривает новинку )
тут же новость про консольные версии игры, а не про железо среднестатистического юзера из стима
Смишно
Ждем полное издание за 10$ через пару лет)
А если серьезно, то грустно все это. Мало того, что маркетинговая компания, в прямом смысле, отвратительная была, так и само качество игры, видимо, не очень...
сейчас 3 часть в стиме 60$ стоит, но мб на какой-нить скидки будет дешевле конечно))))
меньше 150 рублей она на скидках стоит, плюс её на платформе g0вна раздавали
возможно! но я таких цен не видел, даже сейчас за 150 рублей тебе максимум дадут аренду на сутки, в любом случае я сам не брал игру за фул прайс, 300 рублей отдал за офку и все сижу жду релиз)
сюдааа
Заранее загрузить игру не дали , щас через Час как налетит народ загружать (
надеюсь стим готов!))))) ибо народу будет дохренааааааааааа
Хапхахах ну да конечно.
если для тебя 200-500 тысяч онлайн мало, ток ок, еще и качать 100 гигов не каждый сможет быстро.
Почему в телеграмме комментарии не включены ?
Помню 3я на сеес вообще не включалась, интересно 4ка тоже на сеес будут запускать?)