Borderlands 4 11.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.2 425 оценок

Проблемы Borderlands 4 не отпугнули игроков. Новинка от Gearbox покоряет чарты продаж

Gruz_ Gruz_

Borderlands 4 — это новая игра от студии Gearbox Software, уже ставшая хитом. Это подтверждают не только результаты популярности, но и рейтинги продаж. Новая часть культовой серии появилась на рынке всего несколько дней назад и все еще страдает от «детских болячек», которые мучают игроков. Однако недостатки и спорные высказывания Рэнди Питчфорда не отпугнули игроков, о чем свидетельствуют новые рейтинги продаж.

Глава Gearbox Рэнди Питчфорд ответил на критику производительности Borderlands 4

Borderlands 4 уже доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S и за первые три дня сумела захватить вершины мировых рейтингов. Так, по данным GFK Chart-Track, Borderlands 4 стала самой продаваемой игрой в Великобритании.

Что интересно, согласно отчету, версию для PS5 предпочли 80% игроков, а версию для Xbox Series X|S выбрали 20% заинтересованных британцев. Кроме того, Borderlands 4 также занимает 1-е место среди бестселлеров в сервисе Steam, что позволило компании получить максимальную прибыль.

Рэнди Питчфорд: Borderlands 4 - игра для премиум-игроков, а не для старых ПК
13
20
Комментарии:  20
Glukinc
14
Syntrax

Хз я игру ждал я и купил. Играю

11
DynamicTristram

Как же люди схавали, боже

7
Dimursik

овно они Любят

Лидер Мур

шикарная часть с сотнями интересных миссий, уже 35 часов провел в игре, Борда 4 превзошла все прежние части 100%, и стала буквально бесконечной, поймете когда пройдете сюжет)

в игре 4 проработанных качественных региона с секретами и подземельями: оазис, пустыня, зимний биом и супер атмосферный киберпанк-сити.

единственный минус это маленький шанс дропов легендарок:( за всю игру пару штук встретил.

80% доп квестов сделаны с душой и наполнены смыслом в разных направлениях философии, что не может не радовать, по этой причине советую проходить все доп квесты, без исключений!

4
ThoughtfulGerardo

нет такой огромный открытый мир фигня....отдельные большие локации лучше чем огроменная карта

ThoughtfulGerardo

это лучше даже с точки зрения оптимизации и прогрузки

Nimlis

Ну тем самым подтвердив слова, что люди и за 80$ купят 😉

3
ZoMBie Zet

Любят же некоторые голосовать деньгой за халтурную оптимизацию

2
Пользователь ВКонтакте

Пока только начал в нее играть, но уже хочется закончить, атмосфера какая то не бордерландская что ли... Возможно дальше будет прикольней, но пока до моей любимой первой части очень далеко. // Василий Горский

2
opexdisturbed

Мордекай, Зер0, З4лп. Тут я не нашел для себя подходящего гг, по этому не купил игру.

1
ZAUSA

Тоже буду играть, но потом. Бесплатно и со всеми DLC.

1
ThoughtfulGerardo

держу в курсе Эмпресс не выходит на связь уже года два

1
ZAUSA ThoughtfulGerardo

Я могу поиграть через 10 лет, когда её бесплатно будут раздавать или уберут Denuvo.

2
Glukinc

Можно фолайн взять, 500р тестануть, понять что на 5080 тупит в сраных 2к, и удалить.

1
ThoughtfulGerardo

30 млрд пушек не увидел и слава богу

1
