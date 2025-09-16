Проблемы Borderlands 4 не отпугнули игроков. Новинка от Gearbox покоряет чарты продаж

Borderlands 4 — это новая игра от студии Gearbox Software, уже ставшая хитом. Это подтверждают не только результаты популярности, но и рейтинги продаж. Новая часть культовой серии появилась на рынке всего несколько дней назад и все еще страдает от «детских болячек», которые мучают игроков. Однако недостатки и спорные высказывания Рэнди Питчфорда не отпугнули игроков, о чем свидетельствуют новые рейтинги продаж.
Borderlands 4 уже доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S и за первые три дня сумела захватить вершины мировых рейтингов. Так, по данным GFK Chart-Track, Borderlands 4 стала самой продаваемой игрой в Великобритании.
Что интересно, согласно отчету, версию для PS5 предпочли 80% игроков, а версию для Xbox Series X|S выбрали 20% заинтересованных британцев. Кроме того, Borderlands 4 также занимает 1-е место среди бестселлеров в сервисе Steam, что позволило компании получить максимальную прибыль.
Хз я игру ждал я и купил. Играю
Как же люди схавали, боже
овно они Любят
шикарная часть с сотнями интересных миссий, уже 35 часов провел в игре, Борда 4 превзошла все прежние части 100%, и стала буквально бесконечной, поймете когда пройдете сюжет)
в игре 4 проработанных качественных региона с секретами и подземельями: оазис, пустыня, зимний биом и супер атмосферный киберпанк-сити.
единственный минус это маленький шанс дропов легендарок:( за всю игру пару штук встретил.
80% доп квестов сделаны с душой и наполнены смыслом в разных направлениях философии, что не может не радовать, по этой причине советую проходить все доп квесты, без исключений!
нет такой огромный открытый мир фигня....отдельные большие локации лучше чем огроменная карта
это лучше даже с точки зрения оптимизации и прогрузки
Ну тем самым подтвердив слова, что люди и за 80$ купят 😉
Любят же некоторые голосовать деньгой за халтурную оптимизацию
Пока только начал в нее играть, но уже хочется закончить, атмосфера какая то не бордерландская что ли... Возможно дальше будет прикольней, но пока до моей любимой первой части очень далеко. // Василий Горский
Мордекай, Зер0, З4лп. Тут я не нашел для себя подходящего гг, по этому не купил игру.
Тоже буду играть, но потом. Бесплатно и со всеми DLC.
держу в курсе Эмпресс не выходит на связь уже года два
Я могу поиграть через 10 лет, когда её бесплатно будут раздавать или уберут Denuvo.
Можно фолайн взять, 500р тестануть, понять что на 5080 тупит в сраных 2к, и удалить.
30 млрд пушек не увидел и слава богу