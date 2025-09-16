Проблемы Borderlands 4 не отпугнули игроков. Новинка от Gearbox покоряет чарты продаж

Borderlands 4 — это новая игра от студии Gearbox Software, уже ставшая хитом. Это подтверждают не только результаты популярности, но и рейтинги продаж. Новая часть культовой серии появилась на рынке всего несколько дней назад и все еще страдает от «детских болячек», которые мучают игроков. Однако недостатки и спорные высказывания Рэнди Питчфорда не отпугнули игроков, о чем свидетельствуют новые рейтинги продаж.

Borderlands 4 уже доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S и за первые три дня сумела захватить вершины мировых рейтингов. Так, по данным GFK Chart-Track, Borderlands 4 стала самой продаваемой игрой в Великобритании.

Что интересно, согласно отчету, версию для PS5 предпочли 80% игроков, а версию для Xbox Series X|S выбрали 20% заинтересованных британцев. Кроме того, Borderlands 4 также занимает 1-е место среди бестселлеров в сервисе Steam, что позволило компании получить максимальную прибыль.