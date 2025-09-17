ЧАТ ИГРЫ
Borderlands 4 11.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.2 452 оценки

"Проблемы с производительностью? Просто перезапустите игру": Рэнди Питчфорд дал совет игрокам Borderlands 4 на консолях

IKarasik IKarasik

Игроки Borderlands 4 на консолях столкнулись с необычной проблемой: чем дольше идёт сессия, тем сильнее снижается производительность. Жалобы поступают даже от владельцев PS5 Pro — самой мощной консоли Sony, что только подогрело недовольство сообщества.

Пользователи сообщают о падении частоты кадров и заметных подёргиваниях в геймплее. Часть игроков предполагает, что речь идёт о проблемах с утечкой памяти, хотя официального подтверждения пока нет. Некоторые отмечают, что простая перезагрузка помогает на время — именно её сейчас рекомендуют делать каждые несколько часов.

Глава разработки Gearbox Рэнди Питчфорд в соцсетях признал наличие бага:

«Известная проблема: производительность на PS5 Pro снижается после нескольких часов непрерывной игры. Временное решение — выйти из игры и запустить её снова. Извините за неудобства!»

Проблемы с производительностью остаются главной причиной критики Borderlands 4, особенно на фоне «смешанных» отзывов в Steam. Игроки жалуются на фризы, нестабильный FPS и плохую оптимизацию, а Digital Foundry советует избегать режима «Badass» на ПК.

Тем временем сам Питчфорд продолжает активно отвечать игрокам в соцсетях. За последнюю неделю он успел оправдать отсутствие FOV-слайдера на консолях, пошутить о «премиальной игре для премиальных геймеров» и даже предложить недовольным пользователям просто оформить возврат в Steam.

Makoto Tadzumi
15
jax baron

вот реально

3
sa1958

Ну по большому счёту он прав, любая игра со временем начинает подтормаживать просто одна больше, а другая меньше.

9
Сережаа

А меня никакая игра не подтормаживает со временем, что я делаю не так?

1
Punisher1

Идеальный план надëжный как швейцарские часы просто не покупайте его игру и не будет проблем с оптимизацией

8
olegan34

да сейчас все игры на этом движке с хреновой оптимизацией.

1
Punisher1 olegan34

Нет не все.

ZAUSA
«если вы недовольны, пожалуйста, оформите возврат в Steam» и «если не устраивает ваш FPS и вы не хотите использовать доступные инструменты, лучше поиграйте во что-то другое».
JohnTornton

хз чё разнылись все, вон врубите любой стрим и игра нормально работает у людей
и далеко не у всех там 5090 и i9
причём что обс ещё жрёт половину почти и тп нагрузки

в общем разнылись опять бомжи с 1060

7
jax baron

а разве 1060 её вообще запустит? звиздабол - млять там чел показывает на ютубе как 5090 падает до 40 фпс

kedmaker

Я все жду, когда он уже начнет всех просто на куй посылать)

Тем более он, Рэндалл Стюарт Питчфорд II )), - с таким именем у меня первые слова от рождения были бы "идите все на куй“)

5
jax baron

да подожди ты недельку, и увидишь - это пока только цветочки пошли

211186

перезапустите и не пиз…дите!!!

2
TerryTrix

И сколько раз перезапускать?!

Рэнди : Сколько надо!

Dementor

Компании следует заткнуть этого умника, что не пост то полный бред...

1
martin32

этому питуху в рот надо дать

1
Dop Dopov

Ежики продолжали жрать кактусы...

1
Rograx

Рэнди Пикча, просто гений:)

Пользователь ВКонтакте

Гений // Александр Королёв

