"Проблемы с производительностью? Просто перезапустите игру": Рэнди Питчфорд дал совет игрокам Borderlands 4 на консолях

Игроки Borderlands 4 на консолях столкнулись с необычной проблемой: чем дольше идёт сессия, тем сильнее снижается производительность. Жалобы поступают даже от владельцев PS5 Pro — самой мощной консоли Sony, что только подогрело недовольство сообщества.

Пользователи сообщают о падении частоты кадров и заметных подёргиваниях в геймплее. Часть игроков предполагает, что речь идёт о проблемах с утечкой памяти, хотя официального подтверждения пока нет. Некоторые отмечают, что простая перезагрузка помогает на время — именно её сейчас рекомендуют делать каждые несколько часов.

Глава разработки Gearbox Рэнди Питчфорд в соцсетях признал наличие бага:

«Известная проблема: производительность на PS5 Pro снижается после нескольких часов непрерывной игры. Временное решение — выйти из игры и запустить её снова. Извините за неудобства!»

Проблемы с производительностью остаются главной причиной критики Borderlands 4, особенно на фоне «смешанных» отзывов в Steam. Игроки жалуются на фризы, нестабильный FPS и плохую оптимизацию, а Digital Foundry советует избегать режима «Badass» на ПК.

Тем временем сам Питчфорд продолжает активно отвечать игрокам в соцсетях. За последнюю неделю он успел оправдать отсутствие FOV-слайдера на консолях, пошутить о «премиальной игре для премиальных геймеров» и даже предложить недовольным пользователям просто оформить возврат в Steam.