"Проблемы с производительностью? Просто перезапустите игру": Рэнди Питчфорд дал совет игрокам Borderlands 4 на консолях

Игроки Borderlands 4 на консолях столкнулись с необычной проблемой: чем дольше идёт сессия, тем сильнее снижается производительность. Жалобы поступают даже от владельцев PS5 Pro — самой мощной консоли Sony, что только подогрело недовольство сообщества.
Пользователи сообщают о падении частоты кадров и заметных подёргиваниях в геймплее. Часть игроков предполагает, что речь идёт о проблемах с утечкой памяти, хотя официального подтверждения пока нет. Некоторые отмечают, что простая перезагрузка помогает на время — именно её сейчас рекомендуют делать каждые несколько часов.
Глава разработки Gearbox Рэнди Питчфорд в соцсетях признал наличие бага:
«Известная проблема: производительность на PS5 Pro снижается после нескольких часов непрерывной игры. Временное решение — выйти из игры и запустить её снова. Извините за неудобства!»
Проблемы с производительностью остаются главной причиной критики Borderlands 4, особенно на фоне «смешанных» отзывов в Steam. Игроки жалуются на фризы, нестабильный FPS и плохую оптимизацию, а Digital Foundry советует избегать режима «Badass» на ПК.
Тем временем сам Питчфорд продолжает активно отвечать игрокам в соцсетях. За последнюю неделю он успел оправдать отсутствие FOV-слайдера на консолях, пошутить о «премиальной игре для премиальных геймеров» и даже предложить недовольным пользователям просто оформить возврат в Steam.
Ну по большому счёту он прав, любая игра со временем начинает подтормаживать просто одна больше, а другая меньше.
А меня никакая игра не подтормаживает со временем, что я делаю не так?
Идеальный план надëжный как швейцарские часы просто не покупайте его игру и не будет проблем с оптимизацией
да сейчас все игры на этом движке с хреновой оптимизацией.
хз чё разнылись все, вон врубите любой стрим и игра нормально работает у людей
и далеко не у всех там 5090 и i9
причём что обс ещё жрёт половину почти и тп нагрузки
в общем разнылись опять бомжи с 1060
а разве 1060 её вообще запустит? звиздабол - млять там чел показывает на ютубе как 5090 падает до 40 фпс
И сколько раз перезапускать?!
Компании следует заткнуть этого умника, что не пост то полный бред...
