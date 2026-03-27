Разработчик Borderlands 4 признал, что проблемы с производительностью на ПК стали серьёзным стрессом для команды

Спустя полгода после релиза Borderlands 4 разработчики из Gearbox продолжают работать над оптимизацией игры на ПК. Управляющий продюсер проекта Эли Луна признался, что ситуация с производительностью оказалась довольно напряжённой для команды.

По его словам, работа над крупной игрой всегда сопровождается сложностями, поскольку разные отделы трудятся над проектом одновременно. В таких условиях балансировать между задачами и быстро исправлять проблемы бывает непросто.

Тем не менее в Gearbox считают, что им удалось добиться заметного прогресса. За последние месяцы разработчики выпустили несколько обновлений, направленных на улучшение производительности. По словам Луны, благодаря этим патчам средняя частота кадров на рекомендуемых настройках выросла примерно на 20 процентов.

Последнее обновление также должно сократить количество вылетов примерно на 50 процентов и улучшить эффективность интерфейса. Оно вышло одновременно с новым DLC Mad Ellie and the Vault of the Damned, добавившим в игру дополнительный контент.

Несмотря на достигнутые результаты, разработчики подчёркивают, что работа ещё не завершена. В течение года команда планирует продолжать выпускать обновления и улучшения, особенно с учётом того, что для Borderlands 4 готовится новый контент.