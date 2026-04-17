Разработчики анонсировали новый контент для Borderlands 4 на ближайшие месяцы

После релиза версии 1.5, которая вышла 26 марта вместе с 1-м сюжетным дополнением Mad Ellie and the Vault of the Damned, авторы Borderlands 4 рассказали о дальнейших планах. Команда готовит 3 крупных обновления для развития эндгейма.

Уже 30 апреля ожидается выход патча 1.6. Обновление принесет исправления ошибок и улучшения качества жизни (QoL). В частности, создатели планируют увеличить частоту появления мировых боссов и мировых событий. Также команда продолжит следить за балансом нового искателя хранилища по имени C4SH, чтобы его сила соответствовала остальным 4 персонажам.

В конце мая состоится релиз версии 1.7. Игроки получат бесплатную битву со 2-м рейдовым боссом. За победу над ним можно будет получить 1 новое перламутровое оружие, 4 легендарных предмета и 5 новых модификаторов класса. Для хардкорных игроков добавят 7-й уровень сложности Ultimate Vault Hunter Mode.

Конец июня ознаменуется выходом патча 1.8, который добавит бесплатный режим Takedown и платное дополнение Bounty Pack 3. Режим Takedown станет самым суровым испытанием в игре с 1 промежуточным и 1 финальным боссом. Наградой станут 1 перламутровое оружие, 9 легендарных предметов и престижная косметика, включая 3 облика для оружия, 1 облик для искателя и 1 раскраску для дрона ECHO-4.

Платный набор Bounty Pack 3 добавит 1 новую миссию с 3 мини-боссами и 1 финальным боссом, новую экипировку, 1 транспортное средство и 1 карту хранилища с 24 косметическими предметами и 4 элементами снаряжения. В будущем разработчики планируют добавить кроссплатформенные сохранения и возможность отключать общую прогрессию для тех, кто хочет начать игру с 1 уровня без сохранений на аккаунте.