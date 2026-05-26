Разработчики Borderlands 4 рассказали о деталях обновления 1.7 и новом рейдовом боссе из 2 противников

Для Borderlands 4 готовится крупное бесплатное обновление 1.7, которое выйдет 28 мая. Главным нововведением патча станет 2-й рейдовый босс, представленный братьями по имени Покоритель и Тол Непобедимый. Разработчики из студии Gearbox провели трансляцию, в которой детально описали предстоящее сражение и сопутствующие награды.

Для получения доступа к битве игрокам потребуется сначала завершить основную сюжетную кампанию. Сражение с боссами начнется в формате командного боя, где соперники будут сменять друг друга на арене, а затем объединят свои силы для совместной атаки. После победы над 1 из братьев выживший примет усиленную форму и перенесет бой в свои владения. Покоритель улетит в просторные Небеса, где игрокам предстоит планировать в воздухе для уклонения от его атак, а Тол переместится в заполненный лавой Ад для ближнего боя.

В отличие от 1-го рейдового босса по имени Жнец Цветов, новое испытание ориентировано на проверку выносливости игроков. Битва потребует тактического подхода и четкого выполнения механик в несколько фаз.

За победу над боссами можно будет получить ценную добычу, доступную на максимальном уровне сложности в Режиме Истинного Искателя Хранилища. В этом режиме на прохождение босса накладывается ограничение по времени. В зависимости от скорости убийства игроки получат награды серебряного, золотого или платинового тира. На платиновом уровне гарантированно выпадает легендарный предмет с повышенным шансом на получение редкого перламутрового оружия.

Среди новых предметов заявлено 1 перламутровое оружие под названием Сбежавший пулемет, 4 легендарных предмета, включая штурмовую винтовку Замок, пистолет Шэмми Кэбэмми, тяжелое орудие Зенитная пушка и энергетический щит Коллекционер. Также в игру добавят 5 новых классовых модификаторов для каждого из искателей хранилища, а еще 1 модификатор появится в 3 квартале 2026 года вместе с выходом 6-го персонажа.

В дополнение к рейдовому боссу обновление 1.7 повысит вероятность выпадения перламутрового оружия в открытом мире, добавит 7-й уровень для Режима Истинного Искателя Хранилища и внедрит функцию отключения общего прогресса для новых персонажей.

Разработчики также напомнили о планах на будущее. Уже 25 июня выйдет обновление 1.8, в рамках которого появится бесплатный рейд Зачистка в Бездне Адрона и платное дополнение Пакет наград 3. До конца 2026 года создатели планируют выпустить еще несколько платных пакетов наград и 2-е сюжетное дополнение.