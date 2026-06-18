Разработчики шутера Borderlands 4 представили подробности обновления 1.8 с платным дополнением и бесплатным рейдом

Студия Gearbox Software раскрыла детали крупного обновления 1.8 для лутер-шутера Borderlands 4, релиз которого запланирован на 25 июня 2026 года. Патч добавит в игру платное сюжетное дополнение Bounty Pack 3: A Zane to Kill For, бесплатный рейдовый контент Takedown at Hadron Abyss, а также функцию кроссплатформенных сохранений.

Платное дополнение Bounty Pack 3: A Zane to Kill For отправит персонажей в неоновый виртуальный мир классических аркадных автоматов. По сюжету Искателям Хранилища предстоит расследовать убийство цифрового клона Зейна. Дополнение предложит повторяемую миссию с новым боссом, двумя мини-боссами и противниками, способными меняться местами прямо во время боя. За прохождение сюжета игроки смогут получить 1 единицу перламутрового оружия, 6 легендарных предметов и косметические награды. В баре Мокси также станут доступны играбельные мини-игры на аркадных автоматах.

Разработчики изменили подход к продаже дополнительного контента. Начиная с этого релиза, пользователи могут приобретать составляющие дополнений по отдельности. Например, сюжетный блок Bounty Pack 3: A Zane to Kill For обойдется в 5.99 долларов США, а косметический пропуск Bounty Pack 3: Vault Card 3 с 24 декоративными предметами и 4 элементами снаряжения будет продаваться отдельно за аналогичную сумму. Также для покупки на платформе Steam будет доступен общий бандл.

Одновременно с этим 25 июня 2026 года выйдет бесплатный рейд Takedown at Hadron Abyss для пользователей, завершивших основную сюжетную кампанию. События развернутся на затопленной исследовательской базе, где игрокам предстоит столкнуться с мутировавшими существами под предводительством доктора Одри Торн. Финальным испытанием станет битва с огромным боссом Дитя Терраморфа. Рейд предложит высокую сложность с дефицитом патронов и редкими точками возрождения, а наградой за прохождение станут новое перламутровое оружие, 9 легендарных предметов и 5 классовых модификаторов.

Для любителей сложных испытаний в рейде появится система уровней сложности Хаос, которая увеличивает здоровье и силу атак противников в зависимости от скорости прохождения предыдущих этапов. Также станет доступен хардкорный режим с одной жизнью на всю команду, где гибель даже одного участника приведет к перезапуску всего забега.

Помимо этого, обновление 1.8 добавит кроссплатформенные сохранения через систему SHiFT, что позволит переносить прогресс между разными устройствами. Разработчики также поделились планами на будущее. Выход следующего дополнения Bounty Pack 4: Murders & Acquisitions запланирован на 30 июля 2026 года. В начале сентября 2026 года состоится релиз крупного сюжетного расширения Story Pack 2, которое добавит в игру шестого Искателя Хранилища по имени Лавлесс. Персонаж является бывшей хакершей корпорации Anshin, ставшей наемным убийцей, и использует в бою цифровой вирус собственного производства.