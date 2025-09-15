Рэнди Питчфорд: Borderlands 4 - игра для премиум-игроков, а не для старых ПК

Глава Gearbox Рэнди Питчфорд продолжает активно комментировать запуск Borderlands 4 и реакцию игроков. На этот раз он затронул тему оптимизации и подчеркнул, что новая часть серии создана с прицелом на современное «премиум-железо».
По словам Питчфорда, минимальные и рекомендуемые системные требования опубликованы заранее, но многие пользователи пытаются запустить игру на устаревших ПК и остаются недовольны результатом.
«Borderlands 4 — это премиальная игра для премиум-геймеров. Так же как её невозможно запустить на PlayStation 4, она не рассчитана и на 10-летние компьютеры. Игра использует все возможности современных материнских плат, процессоров и графических карт», — отметил он.
Питчфорд добавил, что часть жалоб связана с реальными техническими проблемами, которые Gearbox продолжает исправлять. Однако многие случаи, по его словам, касаются пользователей, которые не хотят разбираться с настройками или пытаются играть на слишком слабых системах.
Разработчик сравнил такую ситуацию с «попыткой управлять монстр-траком при помощи двигателя от листводувки». Он также посоветовал тем, кто столкнулся с серьёзными ограничениями «по вине железа», воспользоваться функцией возврата средств в Steam, чтобы не портить себе впечатление от игры.
Таким образом, Borderlands 4 закрепляет за собой статус одной из самых требовательных игр 2025 года, и Питчфорд открыто называет её «игрой не для всех».
