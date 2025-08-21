Рэнди Питчфорд: "Borderlands 4 поможет франшизе преодолеть рубеж в 100 миллионов копий"

Borderlands 4 выходит 12 сентября и уже сейчас называют самым крупным проектом в истории серии. Игроков ждёт полностью открытый мир, расширенные возможности кастомизации и разные подходы к прохождению.
На Gamescom 2025 глава Gearbox и создатель франшизы Рэнди Питчфорд поделился видением будущего серии и уверенностью в успехе четвёртой части. По словам Питчфорда, за годы работы студия отточила мастерство и научилась делать Borderlands так, как ждут фанаты:
«Мы уже продумываем пострелизную поддержку — впереди много контента, которым захочется поделиться. За годы работы мы стали настоящими экспертами в создании Borderlands, и именно поэтому наше дополнительное содержание всегда выходит на высоком уровне».
Разработчик также вспомнил о начале пути серии:
«Когда мы показывали первую Borderlands, добиться внимания было невероятно сложно. Многие говорили, что игра не выстрелит. Сегодня же мы уверены, что с запуском Borderlands 4 общий тираж франшизы превысит 100 миллионов копий».
Сейчас суммарные продажи серии составляют около 92 миллионов экземпляров. Это значит, что Gearbox рассчитывает как минимум на восемь миллионов новых покупателей. По словам Питчфорда, Borderlands 4 станет «пиком возможностей серии на текущий момент» и самой амбициозной игрой в истории студии.
Как же чувак уверен :D :D Что там такого что он прямо в этом уверен. А это не тот который за 200$ игру хотел бы продавать? :D
Там есть всё, что так любит Питчфорд. А именно персонажи, которые такие же пи*даболы, как и он сам.
Там Borderlands, если что. Играют же люди в другие игры с конвейера годами, и тут так.
Да играют, ну не продают они по 100 миллионов. И хайпа сейчас нет с этой игрой, что бы столько продать. (Ну это моё мнение, глянем как будет)
Вставьте ему уже кляп в рот, сколько можно. Скоро он себя мессией объявит.
меня терзают смутные сомненья что это будет хорошо продаваться. самое смешное чем больше разговоров в игру они добавляют тем хуже, их персонажи безликие стали. что им мешало развивать историю майи которую там чуть ли не богиней считали и она сбежала что бы что. первая понравилась, вторая скрепя зубами была пройдена, 3 и 4 вообще пофигУ
Мда......Ну это вообще какой-то жирнеющий троллинг.