Рэнди Питчфорд: "Borderlands 4 поможет франшизе преодолеть рубеж в 100 миллионов копий"

Borderlands 4 выходит 12 сентября и уже сейчас называют самым крупным проектом в истории серии. Игроков ждёт полностью открытый мир, расширенные возможности кастомизации и разные подходы к прохождению.

На Gamescom 2025 глава Gearbox и создатель франшизы Рэнди Питчфорд поделился видением будущего серии и уверенностью в успехе четвёртой части. По словам Питчфорда, за годы работы студия отточила мастерство и научилась делать Borderlands так, как ждут фанаты:

«Мы уже продумываем пострелизную поддержку — впереди много контента, которым захочется поделиться. За годы работы мы стали настоящими экспертами в создании Borderlands, и именно поэтому наше дополнительное содержание всегда выходит на высоком уровне».

Разработчик также вспомнил о начале пути серии:

«Когда мы показывали первую Borderlands, добиться внимания было невероятно сложно. Многие говорили, что игра не выстрелит. Сегодня же мы уверены, что с запуском Borderlands 4 общий тираж франшизы превысит 100 миллионов копий».

Сейчас суммарные продажи серии составляют около 92 миллионов экземпляров. Это значит, что Gearbox рассчитывает как минимум на восемь миллионов новых покупателей. По словам Питчфорда, Borderlands 4 станет «пиком возможностей серии на текущий момент» и самой амбициозной игрой в истории студии.