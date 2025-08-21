Рэнди Питчфорд: "Borderlands предрекали провал, а теперь это одна из ведущих игровых франшиз в мире"

Хотя сейчас Borderlands 4 - одна из самых ожидаемых игр 2025 года, полтора десятилетия назад серия стартовала в довольно скромных условиях. Выступая на Gamescom 2025, Рэнди Питчфорд, исполнительный директор студии Gearbox Software, признался, что игровая индустрия в своё время единогласно предрекала провал оригинальной Borderlands, а теперь это одна из ведущих игровых франшиз в мире и ему из-за этого даже как-то неловко.

Мы прошли путь от индустрии, которая предсказывала, что мы умрём - что у Borderlands не найдётся своей аудитории - до статуса одной из ведущих игровых франшиз в мире. И, честно говоря, быть частью этого - даже как-то неловко.

До выхода первой Borderlands в 2009 году студия была известна в основном по военному шутеру Brothers in Arms, дополнению к Half-Life и ряду портов для PC. Идея совместить экшен от первого лица с глубокой RPG-механикой лута и прокачки тогда казалась радикальным экспериментом, в успех которого мало кто верил. Однако именно эта смелость и определила будущее франшизы, объясняет Рэнди.

Если вы посмотрите на игры серии Borderlands в хронологическом порядке, вы увидите, что мы постоянно развиваемся и исследуем новые границы. Но мы делаем это в рамках, которые являются абсолютно органичными для Borderlands. Думаю, именно поэтому мы уже работаем над четвёртой частью, а сама франшиза входит в число самых успешных за всю историю.

Хотя Borderlands 4 выходит уже через несколько недель, Питчфорд говорит, что его не слишком беспокоит, как менялся приём серии игроками за последние 16 лет.

Я не слишком беспокоюсь об этом. Мы просто сосредотачиваемся на своей работе, следуем своим задумкам и смотрим, куда нас приведут наши же дизайнерские решения, - заключил он.