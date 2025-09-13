Рэнди Питчфорд бросил вызов игрокам: "Borderlands 4 нельзя положить нагрузкой на серверы"

Глава Gearbox Рэнди Питчфорд заявил, что серверы Borderlands 4 выдержат наплыв игроков в ближайшие выходные — и настолько уверен в этом, что публично бросил вызов комьюнити, предложив попробовать «сломать» онлайн-инфраструктуру игры.
По словам Питчфорда, Borderlands 4 уже стартовала с рекордным онлайном: на пике число одновременных игроков в Steam достигло 252 530, что превысило показатели всех предыдущих частей серии. Для сравнения: Borderlands 2 в своё время собрала максимум 124 678 игроков, Borderlands 3 — 93 820.
«Мы ОЧЕНЬ уверены в нашей онлайн-инфраструктуре и системах. И да, старт был безумный, рекордный. Но впереди выходные, и многие переживают, справимся ли мы с нагрузкой. Скажу так: наша онлайн-команда рулит», — написал Питчфорд в X (Twitter).
«Вы не сможете положить наши серверы количеством игроков. Это невозможно. Я настоятельно призываю вас попробовать!»
Чтобы подстегнуть интерес, Gearbox раздаёт всем, кто зайдёт в Borderlands 4 с 12 по 14 сентября, бесплатный Break Free Pack. В него входят:
- скин Охотника за Убежищами для всех четырёх героев;
- легендарный щит Ripper, который масштабируется под уровень персонажа (минимум — 25-й).
Питчфорд пообещал, что даже если нагрузка всё же выведет серверы из строя, студия найдет способ вознаградить игроков:
«Если вдруг система не выдержит, я лично найду способ сделать подарок каждому. Это будет честный обмен: вы помогли нам выявить слабые места, а мы отблагодарим вас».
Несмотря на уверенность Gearbox в серверах, запуск Borderlands 4 оказался омрачён критикой из-за производительности на PC: в Steam у игры сейчас смешанные отзывы. Жалобы в основном касаются падения FPS и вылетов даже на мощных конфигурациях.
Удачи,без скидки в 50% мне она не нужна.
Перевожу на человеческий язык
>Зайдите и сделайте онлайн пожалуйста, нам для инвесторов отчёт нужен
Как же дешево...
Скорее тупо
Худшая оптимизация на анриале 5 , стим дик 15-20 фпс в полностью убитой графикой и с фср на производительность , это какой то позор )))
А она верифицирована для Стим дека?
Какая разница , речь об оптимизоне , его нет от слова совсем, тупо забили хер,залили все люменами,нанитами, миллиарды полигонов в можельках ,даже не стали ассеты оптимизировать ,и т.д и т.п
Вот это некст ген)))))
Потому что никто не будет играть?
В новости написано - только в Стиме онлайн 250к+. Именно так никто не играет
Ну, лох не мамонт.
Мамонт не мамонт, а чепух чушь высрал
Нельзя положить то что лежит
А команда оптимизаторов курит?
Как же дёшево он пытается побудить хоть кого-то купить игру.
Лол. Вы в какой-то одной пещере живёте, кловны? Ну чекни хоть СтимДБ
Прикольно видеть видеть комменты на пегаче, что игра никому не нужна и никто ее не купит, но в то же время онлайн в стиме на данный момент почти 200к и на пиках 250к)))
Что касается смешанных отзывов, мельком посмотрел отрицательные комменты, 99% про то, что игра плохо идет на их калькуляторе. Да, не спорю, игра имеет чересчур завышенные системные требования для своего визуала, но блин, желать, что бы игра шла на ультрах в 4к на ртх 1060, это уже диагноз.
Тут же сборище адептов кинца с геймплеем нажми Х чтобы поскорбеть. Им подавай очередную мафию где пол игры едешь из точки А в точку Б слушая нудные диалоги или какой нибудь симулятор курьера в постапокалипсисе. А когда им в лицо тычут игрой где надо стрелять и собирать шмот у них случается системный сбой. Циферки на пушках для них это как высшая математика а необходимость составить билд вызывает паническую атаку и желание написать гневный отзыв. И тут же достаётся заготовленная пластинка про то как они устали на заводе и у них нет времени разбираться во всех этих ваших активностях им просто надо чтобы их вели за ручку по коридору и показывали красивые взрывы.
На тебе этот ДАННЫЙ момент. Раз уж прям совсем никак не получается успокоится. На стенку можно повесить и думаю в ближайшие дни будет так же как и с любым другим мыльным пузырём.
Ну во первых те кто пишут комменты тут и те кто в онлайне сейчас это разные люди. Не вижу тут проблемы. А во вторых не надо уж так то утрировать. Никто не требует чтоб в 25 году игра хорошо работала на 1060. Это выдумки какие то. Она и 5090 в 4к не может работать. Какае уж тут 1060. Игра популярная и такой онлайн был ожилаем, а то что она херово работает на любом железе так это факт.
Бгг, ща, уже побежал тратить деньги чтобы устроить стресс-тест его серверам, ага. Все предыдущие части есть, но эту покупать вообще желания нет.
где патчи ренди...где патч ска....