Рэнди Питчфорд бросил вызов игрокам: "Borderlands 4 нельзя положить нагрузкой на серверы"

Глава Gearbox Рэнди Питчфорд заявил, что серверы Borderlands 4 выдержат наплыв игроков в ближайшие выходные — и настолько уверен в этом, что публично бросил вызов комьюнити, предложив попробовать «сломать» онлайн-инфраструктуру игры.

По словам Питчфорда, Borderlands 4 уже стартовала с рекордным онлайном: на пике число одновременных игроков в Steam достигло 252 530, что превысило показатели всех предыдущих частей серии. Для сравнения: Borderlands 2 в своё время собрала максимум 124 678 игроков, Borderlands 3 — 93 820.

«Мы ОЧЕНЬ уверены в нашей онлайн-инфраструктуре и системах. И да, старт был безумный, рекордный. Но впереди выходные, и многие переживают, справимся ли мы с нагрузкой. Скажу так: наша онлайн-команда рулит», — написал Питчфорд в X (Twitter).

«Вы не сможете положить наши серверы количеством игроков. Это невозможно. Я настоятельно призываю вас попробовать!»

Чтобы подстегнуть интерес, Gearbox раздаёт всем, кто зайдёт в Borderlands 4 с 12 по 14 сентября, бесплатный Break Free Pack. В него входят:

скин Охотника за Убежищами для всех четырёх героев;

легендарный щит Ripper, который масштабируется под уровень персонажа (минимум — 25-й).

Питчфорд пообещал, что даже если нагрузка всё же выведет серверы из строя, студия найдет способ вознаградить игроков:

«Если вдруг система не выдержит, я лично найду способ сделать подарок каждому. Это будет честный обмен: вы помогли нам выявить слабые места, а мы отблагодарим вас».

Несмотря на уверенность Gearbox в серверах, запуск Borderlands 4 оказался омрачён критикой из-за производительности на PC: в Steam у игры сейчас смешанные отзывы. Жалобы в основном касаются падения FPS и вылетов даже на мощных конфигурациях.